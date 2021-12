X Factor 2021, i duetti e le assegnazioni della finale

Quattro talenti in gara, tre manches e gli ospiti Coldplay e Måneskin: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di stasera

Questa sera andrà in onda l’ultima puntata di X Factor 2021, la finale. È la più incerta degli ultimi anni, con quattro talenti in gara – uno per ogni giudice – tutti con buone probabilità di vittoria. La serata sarà divisa in tre parti: la prima sarà dedicata ai duetti, la seconda al “Best Of” e la terza – a cui accederanno solo i due cantanti più votati – agli inediti. Ci sarà ovviamente spazio anche per gli ospiti, cioè i Coldplay e i Måneskin, che torneranno sul palco del talent quattro anni dopo l’ultima volta.

Iniziamo con i duetti. Baltimora canterà Otherside dei Red Hot Chili Peppers con Hell Raton. I Bengala Fire suoneranno In Between Days dei Cure con Manuel Agnelli. Emma e gIANMARIA duetteranno su La nostra relazione di Vasco Rossi, mentre Fellow canterà un pezzo di Mika, Underwater, insieme al giudice.

Successivamente i quattro finalisti faranno il loro “Best of”. Baltimora canterà Un uomo che ti ama di Lucio Battisti, Parole di burro di Carmen Consoli e Turning Tables di Adele. I Bengala Fire suoneranno Making Plans for Nigel degli XTC, Girls & Boys dei Blur e il medley tra Sunny Afternoon e Chelsea Dagger di Kinks e The Fratellis. Il best of di gIANMARIA sarà tutto in italiano: Rimmel di De Gregori, Jenny è pazza di Vasco Rossi, Io sto bene dei CCCP. Infine Fellow, con Nemesis di Benjamin Clementine, Anche fragile di Elisa e Dog Days Are Over di Florence + The Machine.

I due talenti più votati si esibiranno una terza volta, con i loro inediti: Baltimora con Altro, i Bengala Fire porteranno Valencia, gIANMARIA la sua I suicidi e Fellow canterà Fire. La finale di X Factor andrà in onda stasera alle 21:15 su Sky, TV8 e in streaming su NOW.

