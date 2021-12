L’albero di Natale 2021 di Valentina Ferragni renderà le feste memorabili a casa Vezagni

Ormai il Natale è nell’aria e le celeb ci stanno regalano una a una le foto dei loro meravigliosi addobbi per le Feste 2021. Dalla pioniera Chiara Ferragni passando per Elisabetta Gregoraci a Benedetta Parodi, le prime decorazioni stanno facendo il giro dei social e Valentina Ferragni non poteva essere da meno. Così, la sorella minore di Chiara ha pubblicato su Instagram la foto del suo albero di Natale 2021.



I Vezagni si apprestano così a celebrare le feste nel loro nido d’amore, un Natale particolarmente speciale e sentito, anche perché Valentina si è da poco sottoposta a un’operazione per la rimozione di una cisti poi rivelatasi un pericolo per la salute dell’influencer. Così, per cominciare con l’atmosfera festiva dando un tocco di speranza, i Vezagni hanno allestito un albero nei toni del rosso, oro e verde, con palline tonde, fiocchi tartan e foglie oro a decorare il pino. Al lato dell’abete, un gigantesco peluche a forma di orso con papillon completa l’atmosfera festiva con un tocco di dolcezza extra. Fieri del loro operato, Valentina Ferragni, Luca Vezil e il loro cane Pablo, posano nello scatto Instagram stretti in un abbraccio tenerissimo in tenuta casual.



E dopo l’allestimento della casa, i Vezagni sono volati a New York per concedersi una vacanza romantica tête-à-tête prima di essere assorbiti da quel tour de force natalizio che tutti cominciamo a sentire alle porte. Tra amici e parenti, lo sappiamo, sarà difficile trovare un momento di tranquillità fino alla fine dell’anno, così Luca e Valentina hanno deciso di passare un po’ di prezioso tempo insieme nella Grande Mela. Nelle storie di Valentina vediamo gli innamorati intenti in un giro a Central Park, tra sentieri curati e scoiattoli, poi concedersi una cena intima e infine concludere la giornata con un musical natalizio alla Radio City Music Hall. E se non vi è venuta voglia di feste così allora lasciatecelo dire, siete un po’ Grinch.



