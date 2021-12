GF Vip, Manila Nazzaro fa commuovere Soleil Sorge: “Sarò sempre dalla tua parte”

GF Vip, Manila Nazzaro a Soleil Sorge: “Sarò sempre dalla tua parte”

Nelle scorse ore c’è stato un momento di commozione tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge, al Grande Fratello Vip 6. L’ex Miss Italia ha fatto emozionare l’influencer italo-americana, dopo averle rivolto delle dolcissime parole. La compagna di Lorenzo Amoruso ha fatto sapere alla sua compagna di gioco che la sua presenza nella casa di Cinecittà per lei è molto importante: “Sarò sempre dalla tua parte”.

Soleil Sorge non ha dubbi al GF Vip: “Manila Nazzaro sei una delle poche certezze”

Dopo l’abbraccio con tutti i concorenti del GF Vip 6, non è sfuggito di certo ciò che Manila Nazzaro e Soleil Sorge si sono dette sulla loro amicizia nata nella casa più spiata dagli italiani. Per iniziare quando l’ex Miss Italia le ha detto che poche volte si sente così quando si scambia un abbraccio con le amiche, Soleil ha affermato: “Io veramente ti sento come un pezzo di fulmine”.

Stringendosi a vicenda in un forte abbraccio, Manila e Soleil hanno continuato a parlare della forte intesa che c’è tra loro. L’influencer italo-americana ha fatto capire di fidarsi molto della sua compagna di gioco dicendole: “Sei veramente una delle poche certezze…non ho dubbi che sarà così anche fuori”. Manila dopo aver assicurato all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che continuerà a prendere le sue difese ha aggiunto: “Non mi sono mai tirata indietro. Le persone dovrebbero essere tutte come te invece”.

GF Vip: “Soleil Sorge ti sceglierei tra mille te lo giuro”, parla Manila Nazzaro

Soleil Sorge ha continuato il suo discorso a Manila Nazzaro: “Sai che una delle cose che ho realizzato è che qui dentro spesso mi sono trovata a tirarmi indietro e a guardarvi da fuori tutti. Pazzesco!”.

Sempre parlando dell’esperienza al GF Vip 6, la chiacchierata influencer si è lasciata andare a questa riflessione: “Quando senti delle persone che l’hanno già fatta e te la descrivono ascolti e comprendi quel senso di follia”. La compagna di Lorenzo Amoruso che di recente si è difeso dalle critiche, a proposito di ciò ha detto:

“Io ho buttato giù tutte le mie difese qui, però ho trovato due appoggi, una è Katia, l’altra sei te. Se adesso devo scegliere una persona da portare con me sempre saresti solo tu, per me sarebbe impossibile sceglierne un’altra. Ti sceglierei tra mille te lo giuro sui miei figli“.

