Francesco Sarcina papà a sorpresa: sui social l’annuncio con la terza figlia

E’ nata Yelaiah, la madre è la modella messicana Nayra Garibo

Francesco Sarcina è diventato papà per la terza volta, e l’ha annunciato ai follower con un post social. Nella foto stringe tra le braccia la sua piccolina e scrive: “E ancora una volta la vita mi sorprende, così, in un abbraccio intenso e caldo. Benvenuta mia dolce Yelaiah. Il tuo papà è qui, i tuoi fratelli entusiasti e la tua mamma è magica. Che vita meravigliosa questa vita che mi sorprende ogni volta in modi così diversi e unici. Grazie vita”.

Sulla gravidanza della sua compagna, la modella messicana Nayra Garibo, Sarcina aveva mantenuto il riserbo più assoluto. Ci ha pensato lei, attraverso il suo profilo social, a documentare il pancione in crescita, postando scatti in intimo e senza veli. Lei e il cantante si sono conosciuti in Messico, durante un viaggio di lui subito dopo la fine del matrimonio con Clizia Incorvaia. Per amore, la ragazza ha lasciato il suo paese e ha seguito il frontman de Le Vibrazioni in Italia. Lei ha 25 anni e lui 45 ma la differenza d’età non è un ostacolo.

Sarcina ha già due figli: Nina, nata 6 anni fa dalla relazione con Clizia Incorvaia (a sua volta in dolce attesa di un maschietto da Paolo Ciavarro) e Sebastiano Tobia, nato nel 2007. Yelaiah è stata accolta con grande gioia dal cantante, che ha celebrato su Instagram la cicogna arrivata a destinazione. Il suo post ha raccolto gli auguri di tanti colleghi del papà, da Syria a Omar Pedrini, passando per Enrico Nigiotti e Bebbe Vessicchio.

Tgcom24.mediaset.it