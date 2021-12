Al “Grande Fratello Vip” Miriana Trevisan non si fida più di Biagio D’Anelli

Al “Grande Fratello Vip” l’intesa tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli potrebbe avere vita molto breve. Mentre prepara la colazione con Manila Nazaro, la showgirl le confida infatti di essere rimasta perplessa da alcune dichiarazioni del ragazzo. “Biagio dice cose sconnesse” afferma la Trevisan, che non riesce a spiegarsi il perché di determinate domande e affermazioni dell’opinionista.

Ma la showgirl non è l’unica ad avere dubbi. L’ex Miss Italia le confessa che le è capitato di sentire da Biagio alcune perplessità che riguardavano il lato più sbarazzino e fanciullesco del suo carattere. Perplessità che Manila non riesce a comprendere: “Non capisco perché dice certe cose. Ha avuto modo di studiarci e osservarci in questi mesi, non può dire di non conoscerci”. Anche Miriana è d’accordo: “Allora non sono pazza, c’è qualcosa di strano. Chissà che ha visto lui da fuori…”.

