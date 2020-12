Rai2, stasera torna “Restart”

Stasera alle 23.20 su Rai2, torna Restart-L’Italia ricomincia da te, il talk condotto da Annalisa Bruchi con Aldo Cazzullo. Al centro della puntata le tensioni esplose nella maggioranza, il Mes e il voto, cruciale per le sorti di questo Governo. Alla vigilia dell’Ecofin, quale credibilità ha l’Italia agli occhi dell’Europa dopo gli scontri degli ultimi giorni? E ancora, la sostenibilità del nostro debito pubblico, il rischio di una patrimoniale e la domanda di fondo sul Recovery plan: saremo in grado di spendere questi soldi? Tra gli ospiti Giovanni Tria, ex ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, già ministro dell’Economia e direttore Aspen Institute, l’economista Daniele Gros, presidente del Centre for European Policy Studies (Ceps) e Peter Gomez, direttore de Ilfattoquotidiano.it.

Si parlerà poi di crisi dei consumi, di un Natale contenuto e stretto nei divieti, con un servizio da San Gregorio Armeno sugli artigiani del presepe anche loro alle prese con il calo del fatturato. E dei nuovi provvedimenti ancora tutti da capire, dalla lotteria degli scontrini fino al cashback. Mentre crescono le distanze tra i lavoratori, garantiti e non, ed esplode la protesta nella giornata dello sciopero indetto dai dipendenti pubblici. Interlocutori saranno Alessia Morani, sottosegretario allo Sviluppo Economico, Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil, Massimiliano Fedriga, presidente Regione Friuli Venezia Giulia e Mariano Bella, direttore dell’Ufficio Studi Confcommercio. Con gli interventi di Gianluigi Cimmino, patron di Carpisa e Yamamay, Carlo D’Ippoliti, docente di economia alla Sapienza di Roma e Gianluca Timpone, commercialista e tributarista.