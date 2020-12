Alessia Marcuzzi, confessioni a cuore aperto: “Ho paura di invecchiare, dell’amore e… faccio psicoterapia”

La showgirl si racconta a cuore aperto. Svelando di non essere invincibile come appare in tv. Tutt’altro. E rispondendo anche all’accusa più perfida: di essere un po’ troppo libertina…

Alessia Marcuzzi si sente già una cinquantenne. nonostante le manchino ancora due anni al traguardo di mezzo secolo, si confessa a cuore aperto. Soprattutto sulla sua più grande paura: il tempo che passa. Rivelando che anche l’amore le fa spesso paura, che molte volte si ritrova a piangere da sola, in una stanza.



E anche che non sopporta quando la accusano di essere un po’ troppo libertina nelle sue relazioni… Al punto da aver deciso di fare psicoterapia per uscire da questo gorgo.

“SONO PIENA DI FRAGILITÀ” – Alessia Marcuzzi si racconta a cuore aperto. Al punto che chi la crede invincibile dovrà ricredersi: “Sento tantissimo il tempo che passa, sono piena di fragilità”, svela a Grazia. “È un’età complicata avvicinarsi ai 50 anni. So di essere fortunata, sia chiaro, dico che è difficile a livello interiore. Lo so, non sembra: quando ti vedono in televisione sembri invincibile”. E se lei stessa spiega che la ricetta è “fregarsene”, Alessia Marcuzzi aggiunge che spesso le risulta impossibile farlo. Quindi, aggiunge: “io piango in quella stanza che diceva Virginia Woolf, da sola. Non mi faccio aiutare perché ho il senso di colpa di sentirmi fortunata. Allora mi recupero da sola”.

LA PSICOTERAPIA – Alessia Marcuzzi continua dicendo che “anche l’amore fa paura. A me dell’amore piace la fiamma e questa cerco di tenerla viva”, dice a Grazia. “È un impegno lo so, sembra quasi una richiesta. Io non sono aggressiva, è il contrario: io sono romantica. La passione in amore è segno di grande romanticismo. Da oggi in poi saprò come definirmi. Io da un anno ho pensato che potesse essermi utile un confronto con la psicoterapia, e come mi piace! Sono entusiasta”.

LE SCELTE E LE ACCUSE – Alessia Marcuzzi si rivolge poi alle donne: “Siamo libere di fare tutto, di vestirci come ci pare, di coprirci di svestirci, di essere ammiccanti, di non esserlo. Noi dobbiamo essere come vogliamo. Tutte le scelte che ho compiuto le ho potute fare proprio perché erano scelte, ovvero avevo uno spazio di libertà in cui scegliere, e questo spazio sostanzialmente è la mia indipendenza”, racconta a Grazia. Parole rivolte anche a chi la accusa di essere molto libertina nella sue relazione e di fare figli con ogni uomo con cui è stata… “Di me dicono ‘Quella fa figli con tutti’ Di un uomo direbbero altrettanto? La differenza sulla parità dei sessi è proprio questa”.





Oggi.it