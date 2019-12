Vieni da me, Alba Parietti telefona in diretta e litiga con Mughini: “Non ti permettere”

A Vieni da me scoppia la lite in studio e Caterina Balivo resta allibita. A provocarla è Alba Parietti che telefona in diretta e attacca Gianpiero Mughini: “Non ti permettere…”. Lo scrittore è stato ospite del salotto di RaiUno rispondendo alle domande al buio. Mughini ha parlato anche di Alba Parietti e per questa ragione è scoppiato un litigio.

Rispondendo a una domanda su Alba Parietti, Gianpiero Mughini aveva affermato le seguenti parole: “Non penso che Alba Parietti sia la grande pensatrice del nostro secolo, che lei pensa di essere. Come quando parla della seconda guerra mondiale..”. A far infuriare Alba Parietti è stata proprio questa ultima frase. Da qui la decisione della chiamata in diretta.

Ecco le sue parole: “Sono Alba Parietti, a fatica contengo la rabbia. Non permetto a Mughini di mettere in dubbio la mia conoscenza sulla periodo della Resistenza. Mio padre è stato un partigiano“. Mughini, inquadrato commenta così: “Un comizietto da quattro soldi…”.

A questo punto la Balivo conclude: “Alba hai replicato. Mughini mi pare non voglia rispondere”.

La showgirl, a settembre sempre a Vieni da me aveva attaccato l’ex marito Franco Oppini, il quale in un’intervista rilasciata quest’estate aveva parlato del loro primo incontro: “Lei ha conosciuto me. Già lavorava per una tv privata di Torino. Era venuta a Non Stop, che allora si registrava negli studi piemontesi, con una sua amica. L’amica la portò a cena con noi, ma io la snobbai per tutto il tempo. Solo alla fine le proposi di accompagnarmi in albergo, e da lì è nato tutto. Siamo rimasti insieme nove anni. Adesso nostro figlio ha 37 anni”, aveva detto Oppini.

Parole che non erano proprio piaciute a Parietti: “Le cose non sono andate affatto in quel modo. Io sono andata lì in compagnia di un’amica perché ero stata invitata da Jerry Calà. Franco è una persona elegante e quella frase non è degna di lui e non è stata una frase fraintesa perché l’aveva già detta. Ha fatto diventare questa storia una cosa squallida, non degna di un amore coronato da un figlio meraviglioso”, aveva spiegato la Parietti.