Rai3, stasera torna “Che ci faccio qui”

C’è un intero mondo che vive attorno a noi, ai margini delle città, di cui spesso neanche ci accorgiamo. Sono i reietti, gli emarginati, i senza casa, gli invisibili: senza diritti, precari di tutto, ultimi tra gli ultimi. Domenico Iannacone continua il suo viaggio a Scampia, con la seconda delle quattro puntate speciali di Che ci faccio qui, in onda stasera su Rai3 alle 23.10.

“Il Quinto Stato” è un racconto corale fuori dagli stereotipi, che svela l’anima di una delle periferie-simbolo del nostro Paese. Non-luoghi spesso abbandonati a loro stessi, trattati come discariche umane. Domenico Iannacone, attraversando le Vele, dà voce ai tanti ancora costretti a viverci, suddivisi in veri e propri gironi danteschi: un’umanità fragile alla ricerca di uno spazio dove vivere, ciascuno sul suo gradino, in un’impietosa scala sociale. Uomini, donne e bambini, ognuno con la sua storia, sempre diversa, di sofferenza, inciampi e cadute, ma anche di amore e dignità, in cerca di riscatto.