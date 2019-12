Bianca Guaccero contro le fake news: lo sfogo e l’appello a Detto Fatto

Durante la puntata di Detto Fatto andata in onda oggi, Bianca Guaccero ha voluto lanciare un importante appello. In particolare, la presentatrice si è scagliata contro alcuni siti web rei di aver diffuso notizie poco veritiere sul suo conto. Ma cosa è successo di preciso? La scorsa settimana, durante una delle Super Classifiche, Bianca e Jonathan hanno scherzato sul décolleté della conduttrice pugliese. I due si divertono davvero tanto e sono soliti fare ironia ma le loro battute, questa volta, pare siano state riportate sul web come se fossero state affermazioni pronunciate con serietà e quindi vere.



“Un affare di Stato inutile”, le parole di Bianca e la precisazione di Jonathan

Di questo ne hanno parlato proprio Jonathan e Bianca. L’esperto di stile e di gossip, riguardante ciò che è accaduto la scorsa settimana, ha voluto fare una precisazione: “Noi abbiamo scherzato come facciamo ogni giorno. Poi però, come ogni mattina, abbiamo aperto i giornali e abbiamo trovato questi titoli su giornali seri ed autorevoli”. La Guaccero ha poi preso la parola per lanciare un messaggio a coloro che aggiornano blog e giornali sul web: “Io vorrei dire una cosa, era dell’ironia. Facevo i-r-o-n-i-a. Quindi, prima di scrivere cose ‘serie’ ascoltate! Questa storia è diventata un affare di Stato inutile. Ma quello che io dico è: come si fa a scrivere su autorevoli quotidiani una notizia spacciandola per una cosa seria mentre due persone ridono e scherzano e fanno dell’ironia?!? Pensate alle cose serie!”, ha concluso infine.

A Detto Fatto, oggi l’emozionante ricordo di Gigi Sabani

Durante la Super Classifica odierna, oltre alle risate e alle battute, c’è stato anche un momento molto emozionante. Jonathan Kashanian ha mostrato un filmato dove appariva il compianto Gigi Sabani, il conduttore romano deceduto nel 2007 a soli 54 anni. “Era un grande della televisione italiana”, ha commentato Bianca Guaccero. E il pubblico di Detto Fatto ha accompagnato le parole della presentatrice con un applauso molto sentito.



