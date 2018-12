Oggi torna “Kilimangiaro”, su Rai3

Il “Kilimangiaro” torna alle 15.30 su Rai3 per divulgare e divertire. Ospiti speciali di Camila Raznovich lo scrittore francese Ian Manook per parlare dei suoi noir e dei luoghi che racconta tra la Mongolia e il Brasile e il genetista Guido Barbujani per raccontare l’evoluzione della specie umana rispetto all’ambiente. Continua il giro d’Italia del geologo Mario Tozzi alla scoperta delle peculiarità naturalistiche dei singoli luoghi a partire dai borghi più belli d’Italia. Viaggio nel borgo di Moneglia in Liguria. In studio anche Valentina Prati, Cristina Lochis, Nazzara Pederzani e Daniela Balin del Cesvi per parlare del Put Foot Rally 2018, un rally non competitivo di 9mila chilometri tra Sud Africa, Namibia, Botswana, Zambia, Malawi e Mozambico. In collegamento dalla Spagna, tra Nerja e La Herradura, l’apneista Davide Carrera.

Nuova avventura del “cacciatore di paesaggi” Fabio Toncelli in Val Venosta mentre con il linguista Giuseppe Antonelli intraprenderemo un “viaggio letterario” tra le parole ispirate dai libri su Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle. Pagina aperta sull’attualità con Diario del mondo e il giornalista Marco Clementi.

Alle apprezzate classifiche del Kilimangiaro quest’anno il pubblico può dare il suo contributo on line. Durante la puntata, la documentarista Gloria Aura Bortolini dal “desk dei viaggiatori” proporrà alcune mete per un “city break” fuori dal comune e i telespettatori potranno votare quello che preferiscono direttamente sulla pagina Instagram del programma @kilimangiarorai indicando l’hashtag #iconsiglidigloriaaura.

Avventura, paradisi, natura, storie, “city life” e cartoline sono al centro dei documentari realizzati dai filmaker del Kilimangiaro. Tra le mete di domenica 9 dicembre: i ghiacciai dell’Himalaya, il Kazakistan in Asia centrale, i castelli e le valli dell’Irlanda del Nord, il paradiso di Rangiroa nella Polinesia francese, Buenos Aires, un viaggio a cavallo in Cappadocia, le steppe della Mongolia, lo Sri Lanka e San Sebastián nei Paesi Baschi.