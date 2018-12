Ilary Blasi: “Corona ha rischiato di far saltare il matrimonio e di farmi perdere il bambino”

Ilary Blasi torna sulla lite con Fabrizio Corona in diretta al Grande Fratello Vip. In una intervista a Michela Proietti per Liberi Tutti del Corriere della Sera rivendica il suo atteggiamento di quella sera perché, a suo dire, Corona molti anni prima aveva rischiato di far saltare il suo matrimonio con Totti e la nascita di suo figlio Cristian.

Ecco i punti salienti dell’intervista:

Ha difeso la sua famiglia davanti all’Italia, quando ha attaccato Fabrizio Corona al GF.

«Gli ho voluto ricordare che all’epoca del suo presunto scoop ero incinta di quattro mesi, alla vigilia delle nozze. Poteva saltare il matrimonio e rischiavo di perdere il bambino».

I legali di Corona hanno scritto che quella lite faceva parte di un copione prestabilito.

«Non c’era nessun accordo, così come non c’era nessun veto alla sua partecipazione in trasmissione. Non mi presto alle pagliacciate».

Dicono che servisse ad alzare gli ascolti.

«Ed è stata la puntata meno seguita di questa edizione. Se ci fosse stato un accordo lui se la sarebbe giocata meglio, non mi avrebbe detto tutte quelle brutte parole».

Ha dato un messaggio forte durante quella discussione: la famiglia può rimanere unita, nonostante un tradimento.

«Certo è possibile, ma tra di noi non c’è mai stato un tradimento, ne sono proprio certa. Qualcuno voleva fare gossip alla vigilia di un matrimonio in vista».

Quel giorno è stato trasmesso in diretta Sky: il royal wedding di Roma.

«Per me è stata semplicemente una festa con i parenti e gli amici. Non ero neppure emozionata, convivevamo ed era come essere già sposati».

Aveva 24 anni: l’essere sposata da sempre l’ha tenuta al riparo dalle avances sul lavoro?

«Penso di sì, perché non me ne sono mai arrivate. L’alternativa è che non piacevo a nessuno».

Blitzquotidiano.it