Amadeus, lo sfogo più straziante di tutti: “Sono precipitato”. E sua moglie…

Ospite del programma radiofonico I Lunatici in onda su Rai Radio 2, Amadeus ha annunciato il suo prossimo ritorno in tv con la seconda edizione di Ora o mai più che trasloca dal venerdì al sabato sera. “Mettiamoci pure contro Maria De Filippi. Spero che le persone che si sintonizzeranno su Rai 1 possano passare una bella serata, al di là degli ascolti”. Amadeus non risparmia un ricordo del periodo buio attraversato qualche anno fa dal punto di vista professionale. Era il 2006 e il presentatore decise di passare a Mediaset. “Per due o tre anni sono precipitato. Lì ti accorgi come magari sei mesi prima ti proponevano per fare prime serate e sei addirittura in lizza per poter fare Sanremo e sei mesi dopo non ti chiama più nessuno nemmeno per fare la sagra della salsiccia. Ho sbagliato ma grazie a Dio, alla fortuna, al pubblico e ai programmi giusti, ho avuto modo di rimediare”.Il conduttore Rai ricorda anche il suo primo approccio con Giovanna Civitillo, alla quale è legato dal 2003 e dalla quale ha avuto il figlio José Alberto. I due si sono conosciuti all’Eredità. “Era bella, alta, le altre dicevano che era un piacere conoscermi, lei invece un po’ se la tirava. Era molto rigida, ma simpatica. Non mi ha filato di pezza per molti mesi, ma a forza di bigliettini, fiorellini e caffè ci ritroviamo adesso insieme da tanti anni e abbiamo anche un figlio”.

