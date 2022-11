Tomaso Trussardi: “Tra me e Michelle Hunziker un uomo… non era perbene”

L’imprenditore parla per la prima volta di Giovanni Angiolini, con cui la sua ex moglie ha avuto un flirt: “Si è insinuato nel nostro rapporto”

Sulla separazione tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker sono stati versati fiumi d’inchiostro, senza che i diretti interessati però si esponessero più di tanto. Ora ci pensa l’imprenditore a fare un po’ di chiarezza e mettere i puntini sulle i, lasciando intendere che a decretare la fine del matrimonio sia stato l’arrivo di un terzo incomodo. “Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene”, ha confidato al Corriere della Sera.

Giovanni Angiolini, il terzo incomodo

L’uomo in questione è Giovanni Angiolini, con cui Michelle Hunziker ha vissuto un’estate rovente a base di passione tra vacanze romantiche e avvinghiamenti hot sul gommone in alto mare. Secondo la ricostruzione di Tomaso Trussardi, il chirurgo ed ex gieffino si sarebbe fatto avanti con la conduttrice, insinuandosi in un rapporto che stava già attraversando una fase difficile decretandone il collasso definitivo. Tra Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker non è durata molto e la loro relazione si è conclusa con la bella stagione, ma ormai il rapporto tra lei e Tomaso Trussardi si era spezzato.

Tomaso Trussardi, nessuna donna dopo Michelle Hunziker

Da quando è tornato single, a Tomaso Trussardi sono state attribuite diverse frequentazioni. E’ stato paparazzato in montagna con Naomi Michelini (che poi se è scoperto essere solo un’amica), in barca con Ruzwana Bashir e si è vociferata di una storia con una ex protagonista di “Uomini&Donne”. Lui smentisce ogni cosa categoricamente: “Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle Hunziker. Dopo una storia così importante non si può ricominciare come se niente fosse”, ha confessato.

Vicini per il bene di Sole e Celeste

E’ innegabile però che tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi una certa complicità sia rimasta, e che i rapporti siano a dir poco amichevoli. Sono apparsi felici e affiatati e sono stati paparazzati mentre rincasavano insieme a notte fonda, ma l’imprenditore spiega la loro sintonia attribuendola al tentativo di fare un buon lavoro con le figlie Sole e Celeste. “Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie. Quando leggo che io avrei dettato delle regole o delle condizioni per il nostro ritorno insieme, mi viene da sorridere e non posso tacere davanti a queste stupidaggini. Gestire e controllare sono cose per me senza senso”, ha rivelato.

Il dialogo è aperto

“Ogni nostra foto o frase viene strumentalizzata, vengono attribuiti significati a parole che vanno al di là delle reali intenzioni. Io e Michelle Hunziker abbiamo un dialogo aperto e maturo e le cose che dobbiamo dirci possiamo comunicarcele di persona, non abbiamo certo bisogno dei social”, ha concluso Tomaso Trussardi.

La storia d’amore

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno fatto coppia per 10 anni, di cui 7 di matrimonio. Dal loro amore sono nate sue figlie, Sole (9 anni) e Celeste (7 anni), ma la conduttrice era già mamma di Aurora Ramazzotti (25 anni, avuta dall’ex marito Eros Ramazzotti e che la renderà nonna a inizio 2023). La separazione è stata annunciata nei primi mesi del 2022 ma i fan sperano ancora in un ritorno di fiamma. Del resto la stessa Michelle Hunziker ha detto al settimanale tedesco Bunte: “Tutto è possibile. In amore, anche l’impossibile può succedere”.