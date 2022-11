Romina Power allarma i fan: “Non riesco più a camminare”

L’artista ha dovuto cancellare un evento a Lecce per i problemi al ginocchio

Dopo Ornella Vanoni, anche un’altra signora della musica italiana si è dovuta fermare per problemi di salute. Attraverso il suo profilo Instagram, infatti, Romina Power ha annunciato: “Il mio corpo in questo momento non mi permette di essere agile come vorrei, non riesco proprio a camminare”, ha spiegato l’ex moglie di Al Bano in un video. Appoggiate al muro si vedono infatti le stampelle che l’aiutano a deambulare.

“Vi volevo mandare questo messaggio di saluto a tutti quanti per farvi sapere che, sfortunatamente, il mio corpo in questo periodo mi sta dando filo da torcere”, ha dichiarato Romina Power nel videomessaggio indirizzato ai follower. “Mi dispiacere deludere qualcuno che si aspettava d’incontrarmi stasera a Lecce al Museo di Castromediano, ma i miei problemi di deambulazione mi impediscono di muovermi”.

“Fisicamente non ci sono, ma a livello spirituale, mentale e astrale sono con voi. Vi voglio bene a tutti e spero di organizzare un altro incontro quando potrò camminare. Passerà, ma mi dispiace. Ciao a tutti”, ha poi concluso la Power.