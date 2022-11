Gianni Morandi annuncia il tour 2023 nei palasport

Il “Go Gianni Go!” porterà il cantante da marzo in giro per l’Italia tra classici del suo repertorio e nuovi brani

Il 2023 vedrà Gianni Morandi ancora protagonista. Dopo la notizia del ritorno al Festival di Sanremo in veste di co-conduttore al fianco di Amadeus, il cantante ha annunciato il nuovo tour che prenderà il via da marzo, “Go Gianni Go!”, che lo porterà nei palasport italiani a riabbracciare il suo affezionato pubblico.

Rimini, Milano, Firenze, Roma, Bologna, Torino saranno le prime città che accoglieranno Gianni Morandi, ​​showman in grado di tenere alta, per l’intera durata dei suoi concerti, la carica di energia e il suo contagioso entusiasmo.

NUOVI E VECCHI BRANI – Per il “Go Gianni Go! Morandi nei palasport”, il cantante di Monghidoro ha pensato a una speciale scaletta, un concentrato di vitalità e potenza che mescola i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti (” L’allegria”, “Apri tutte le porte” e “La ola”) ai classici del suo repertorio, affiancato on stage da una band di 12 elementi diretta dal Maestro Luca Colombo. Il tour segue la scia delle partecipazioni di Morandi sui palchi del Jova Beach Party, che hanno animato l’estate 2022 con inediti duetti.

MORANDI A SANREMO – A luglio è arrivata l’annuncio di Amadeus per il Festival di Sanremo 2023: “Per tutte e cinque le sere sul palco saremo in due: io e il grande Gianni Morandi”. A cui Morandi ha scherzosamente risposto: “Caro Ama, non sono in giro con Jovanotti, sono a casa e mi sono messo lo smoking. Devo dire che quando me lo hai proposto sono rimasto prima sorpreso e poi entusiasta. Ho pensato che hai fatto tre festival straordinari e nel 2023 avrai già compiuto sessant’anni e forse hai bisogno di qualcuno vicino che ti dia una mano forte, energica, e quindi hai chiamato me”.