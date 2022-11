Carnival Row: la seconda stagione sarà l’ultima

Prima Video rivela la data di uscita dei nuovi episodi della serie tv, che non avrà un terzo capitolo

È sempre più raro che le case di produzione decidano di interrompere una serie dopo poche stagioni, ancora più raro è che scelgano di farlo alla prima o alla seconda. Si cerca sempre di trovare il filone giusto per portare a casa almeno una trilogia, il minimo indispensabile per considerarla una “saga” ma talvolta tutto questo non è possibile, oppure si tratta di una scelta precisa di produzione. Quale sia il caso di Carnival Row non è ancora dato saperlo, ma c’è la certezza che la prossima stagione, ossia la seconda, non avrà un seguito. La genesi di questa stagione è stata molto lunga, circa tre anni, e già questo aveva messo in allarme i fan della serie, che ora hanno avuto la conferma.

LA DECISIONE DI PRIME VIDEO

Niente terza stagione per Carnival Row, che chiude con la seconda, arrivata a circa 3 anni di distanza dalla prima. Un tempo enorme se si considerano gli stringenti tempi delle serie moderne, sul quale in parte ha inciso la pandemia, che per un lungo periodo ha impedito la realizzazione della stagione, ma non solo. Chi si aspetta un’uscita nei prossimi giorni per Carnival Row dovrà mettersi l’anima in pace, perché per vedere la seconda stagione occorrerà attendere il prossimo 17 febbraio, a ben 4 anni di distanza dall’uscita della prima stagione. Probabilmente la pandemia, che ha interrotto le riprese della seconda serie, ha inciso in maniera decisiva nella decisione di Amazon Prime Video di non proseguire nella realizzazione della serie, anche perché non sarebbe sostenibile realizzare una stagione ogni quattro anni, benché il cast e la storia siano stati molto apprezzati dai fan dei prodotti fantasy.

LA TRAMA DI CARNIVAL ROW

Per avere un’idea del potenziale di questa serie basterebbero due nomi su tutti: Orlando Bloom e Cara Delevingne. Straordinari interpreti e parte di un cast stellare, hanno senz’altro contribuito al successo della prima stagione. Carnival Row è ambientato nella città immaginaria di Burgue ma non viene data un’indicazione temporale precisa. Tuttavia, le atmosfere steampunk richiamano quelle dei primi del Novecento in alcune capitali europee, che hanno conferito un fascino molto particolare alla storia. Carnival Row è incentrato sul racconto delle vicissitudini di alcune creature straordinarie che, essendo state costrette a lasciare i loro pianeti devastati da guerre e miseria, si trovano improvvisamente catapultati nel mondo degli esseri umani, con i quali dovranno imparare a confrontarsi e a convivere.