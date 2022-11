Aaron Carter, la sit-com sulla salute mentale a cui stava lavorando si farà

Group, il progetto su cui era al lavoro il cantante e attore prima della sua morte, sarà ultimato e a lui dedicato

Mentre il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Aaron Carter, trovato morto a casa sua a Lancaster, in California, lo scorso 5 novembre, i professionisti con cui l’attore e cantante stava lavorando prima della sua scomparsa si stanno già attivando per portare avanti i suoi progetti per onorare la sua memoria.

Deadline ha riportato l’intenzione del regista Brian Farmer a proseguire la lavorazione di Group, una sit-com incentrata sul tema della salute mentale a cui Carter stava lavorando prima di morire. Il pilot dello show era stato girato il mese scorso.

GROUP SARÀ ULTIMATA E DEDICATA ALLA MEMORIA DI CARTER

Brian Farmer, regista e scrittore di Group, progetto che Aaron Carter ha lasciato in sospeso praticamente agli inizi, ha speso ottime parole per il trentaquattrenne con cui aveva appena avviato una proficua collaborazione.

Con la benedizione del management dell’artista, il regista ha dichiarato di avere intenzione di portare a termine il lavoro per dedicarlo alla memoria dell’attore e rapper.

Nella sua dichiarazione ufficiale, Farmer ha detto che Carter era molto coinvolto nella diffusione di una maggior consapevolezza sul tema della salute mentale ed era davvero entusiasta di partecipare allo show. Il nuovo progetto, ha proseguito il regista, dava a Carter una spinta positiva per andare avanti. Farmer ha aggiunto che apprezzerà per sempre la passione che Carter infondeva nei progetti su cui lavorava e per questa ragione intende proseguire con Group che sarà completato e poi proposto a vari network per essere distribuito.

Il regista ha rivolto i suoi pensieri ai familiari e agli amici di Carter che oggi fanno i conti con la sua assenza. A questi si aggiungono, oggi, tutti i compagni di set che avevano lavorato con Carter per il pilot di Group. Molto toccante il post di Olive Chiacchia in memoria dell’amico e collega che contiene alcune foto dal set di Group. L’attrice ha scritto che non avrebbe mai immaginato di doverle pubblicare in un’occasione così triste.

CARTER AVREBBE RACCONTATO I SUOI PROBLEMI IN FORMA ROMANZATA

Incentrata sul tema della salute mentale, affrontato con un registro leggero e divertente in linea col genere di riferimento, la sit-com Group rappresentava un’occasione per Carter di raccontare il disagio dei disturbi mentali sperimentato in prima persona in forma romanzata.

Nel cast di Group, oltre a lui e a Olive Chiacchia, figurano anche Samm Levine, Ari Stidham, Mike Starr, Ashley Brinkman, Abdoulaye Ngom, Anne Judson-Yager e Kevin Clayette.