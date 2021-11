Pasotti annuncia il terzo film da regista

Terzo film da regista in programma per Giorgio Pasotti: ad annunciarlo è stato lo stesso attore dal palco del Terni film Festival, durante la presentazione, domenica, di Abbi fede, il suo secondo lavoro dietro la cinepresa.

Le riprese della nuova opera partiranno nella primavera del 2022.

“Sono riuscito a mettere insieme – ha detto Pasotti – la produttrice del primo film che ho scritto, i produttori di Io, Arlecchino, la mia prima opera da regista, e quelli del mio secondo film”.

Abbi fede vede protagonista l’attore insieme a Claudio Amendola. “Ho incontrato Claudio al Bar Olimpico di Roma – ha raccontato Pasotti -, gli ho proposto questo ruolo da neofascista appena uscito di prigione, facendogli leggere la sceneggiatura. Il giorno dopo ho ricevuto da lui una telefonata, pensando che volesse rifiutare la parte, che forse poco si adattava alla sua visione politica. E invece lui mi ha detto: ‘Tu sei un pazzo e io questo film lo voglio assolutamente fare!'”.

Abbi fede, votato dal pubblico come film dell’anno, è un remake in chiave italiana della pellicola scandinava del 2005 Le mele di Adamo, le cui tematiche – a detta dell’attore – “vengono affrontate con apparente ironia, ma mai con superficialità, e oggi sono molto attuali in Italia”. “Ecco perché – ha concluso – le ho volute riprendere con la mia opera”.

ANSA