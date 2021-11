Nicola Pisu e la frase choc contro Miriana Trevisan: “È stato momento di rabbia”

GF Vip, Nicola Pisu sulla frase choc contro Miriana Trevisan chiarisce: “E’ stato un momento di rabbia”

Sul finire della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6 c’è stato uno scontro molto acceso tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. E in questa circostanza il figlio di Patrizia Mirigliani ha fatto un’uscita infelice su Miriana Trevisan al GF Vip 6 lasciando tutti senza parole. Una volta finita la lunga diretta Nicola Pisu, parlando a tu per tu con Lulù Selassié, è tornato sull’argomento asserendo di aver fatto quell’uscita infelice in un momento di rabbia, ma mai e poi mai ha pensato che Miriana Trevisan si sarebbe meriterebbe di essere trattata male: “Volevo dire che siccome io l’ho sempre tratta bene, allora vai a farti trattare male da qualcun altro…E’ stato un momento di rabbia…Non l’ho insultata…”

Nicola Pisu contro Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip: “Si è arrampicata sugli specchi”

Nicola Pisu ha poi confessato a Lulù Hailè Selassiè al GF Vip di essere particolarmente deluso da Miriana Trevisan che non avrebbe saputo essere sincera fino in fondo nei suoi confronti, illudendolo di fatto:https: “A me le persone che si arrampicano sugli specchi per quanto riguarda i sentimenti e sviano sempre discorsi non mi piacciono…Non ha saputo dirmi la verità…Pretendo ed esigo che tu sia chiara con me…”

Insomma Nicola Pisu, al centro delle polemiche, non ha fatto mistero di essere particolarmente amareggiato per il modo in cui è finita con Miriana Trevisan: “Doveva dirmi che non ci sarebbe mai stato niente…”

Miriana Trevisan attaccata da Nicola Pisu al GF Vip 6: “Alla sua età non deve comportarsi così”

Lulù Selassié ha però fatto presente che Miriana Trevisan non ha mai voluto allontanarlo, ma ha sempre avuto dubbi suoi suoi reali sentimenti. A quel punto Nicola Pisu al Grande Fratello Vip 6 è andato su tutte le furie asserendo di credere che avrebbe allora dovuto evitare di tenere certi atteggiamenti nei suoi confronti se ha avuto dubbi fin dall’inizio: “Eviti di baciarmi…Hai dubbi? Bene…Ma non mi baci…Non ha 12 anni, ne ha 49…”

Miriana Trevisan e Nicola Pisu si chiariranno nelle prossime ore?

