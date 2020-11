Rete 4, oggi torna “Quarta Repubblica”

Il leader della Lega Matteo Salvini sarà ospite a “Quarta Repubblica” – in prima serata su Retequattro. Al centro della puntata, l’emergenza per la seconda ondata da Covid-19, con reportage dagli ospedali della Campania che rischiano il collasso e con un approfondimento sull’algoritmo che decide la suddivisione per colore delle Regioni.

Oltre all’emergenza sanitaria, ampio spazio anche alla crisi economica di molte attività a causa delle restrizioni e delle chiusure decise dall’ultimo Dpcm: i ristori previsti dal Governo sono sufficienti?

Inoltre, le telecamere della trasmissione tornano ad accendere l’attenzione, con nuove rivelazioni, sul sequestro dei pescatori di Mazara del Vallo, che dal primo settembre si trovano imprigionati in Libia. E ancora, un’inchiesta sul viaggio di alcuni tunisini per raggiungere regolarmente la Sicilia tramite traghetti di linea.

Tra gli ospiti di Nicola Porro: Bruno Vespa, l’ex Ministro della Salute Beatrice Lorenzin (Pd), Alessandro Sallusti, Virman Cusenza, Massimo Franco, Roberto Arditti, Daniele Capezzone, Emiliana Alessandrucci e l’esperto di logistica e trasporti Marcello Di Caterina.