I Foo Fighters sono tornati: ecco il nuovo singolo Shame Shame

Foo Fighters, Shame Shame: il video della presentazione dal vivo del nuovo brano della band di Dave Grohl, che anticipa l’uscita del nuovo album.

Dopo tanta attesa e numerosi indizi, finalmente ci siamo: i Foo Fighters sono tornati, e stavolta sul serio. La band ha annunciato l’arrivo di un nuovo album, Medicine at Midnight, la cui pubblicazione è stata programmata per il 5 febbraio 2021. Ma con diversi mesi di anticipo la band ha voluto già regalare ai fan un primissimo singolo estratto, presentato dal vivo al Saturday Night Live. Ascoltiamo insieme il loro nuovo brano Shame Shame.

Dave Grohl, Taylor Hawkins e compagni hanno presentato dal vivo al SNL per la prima volta il nuovo singolo Shame Shame. Nell’occasione, hanno anche suonato uno dei loro classici più amati, Times Like These.

Energici e pieni di voglia, i Foo hanno deliziato i propri fan con un nuovo brano che crea grande attesa nei confronti del disco, già candidato al ruolo di album tra i più importanti dell’intera annata 2021. Medicine at Midnight, decimo album dei Foo, arriva a quasi quattro anni di distanza da Concrete and Gold del 2017. Prodotto da Greg Kurstin con la band, è formato da nove canzoni per circa 37 minuti. Già qualche tempo fa Dave lo aveva presentato ai fan parlando di un disco pieno di inni, un po’ come un disco dance, ma non EDM. Una sorta di Let’s Dance di bowieana memoria, ma in salsa Foo Fighters.

Coronavirus permettendo, il gruppo presenterà dal vivo il nuovo lavoro con un tour mondiale che comprende anche una tappa italiana. Grohl e compagni sono attesi al Mind di Milano il 12 giugno 2021.





Mauro Abbate, Notiziemusica.it