Alessandra Mussolini sviene in diretta, Elisa Isoardi è (già) pronta a rientrare… e i giudici sono sempre più lontani dai gusti del pubblico

L’ex parlamentare non regge la fatica (ha quasi 60 anni…), ma la Lucarelli non si fa intenerire. Così come gli altri giudici, che sembrano sempre più scollati dai gusti del pubblico

Alessandra Mussolini si accascia a terra all’improvviso,: sviene in diretta tv. Sono momenti di panico quelli vissuti nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Anche perché l’ex parlamentare ormai è vicina ai 60 anni (ne ha 57 per la precisione) e non è più una ragazzina… Intanto, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono già pronti a rientrare in partita.



E le polemiche non si fermano tra i concorrenti e i giudici: questa volta le scintille sono tra Vittoria Schisano (poi eliminata) e Selvaggia Lucarelli (che se la prende pure con Paolo Contincini) e tra Guillermo Mariotto e Costantino Della Gherardesca… Ma non solo.

PAURA PER LA MUSSOLINI – Momenti di panico in diretta a “Ballando con le stelle” con Alessandra Mussolini che ha avuto un malore e si è accasciata per terra, dopo una presa assai difficile con il maestro Maykel Fonts. Durante la coreografia, la Mussolini ha poggiato il suo stomaco sulla testa del ballerino per una presa spettacolare ma qualcosa è andato storto. Una volta arrivata a terra l’ex parlamentare non si è più rialzata e ha chiesto subito alla produzione acqua e zucchero. Milly Carlucci ha dovuto lanciare subito la pubblicità e il Tg1 Flash. Al rientro in studio è la stessa conduttrice a spiegare l’accaduto. “Voglio dire alla famiglia di Alessandra che sta bene”, ha detto la Carlucci. “Doveva fare una presa con lo stomaco sulla testa del ballerino ed era digiuno da pranzo. Una presa che è come un pugno nello stomaco. Sono cose che capitano ai ballerini. È stato un calo di pressione e zuccheri”. La stessa Alessandra Mussolini si è fatta poi trovare su una sedia davanti alla giuria: “Mi gira la testa, c’è il mondo che gira. Però sono tranquilla, non sto male”. Ma nemmeno questa situazione ha fatto sì che Selvaggia Lucarelli si trattenesse, con il suo umorismo spesso fuori luogo. Come questa volta: “Qui stiamo facendo la statua alla Mussolini, una abitudine tra l’altro pericolosa. Io però devo essere onesta sempre e a me questo ballo non è piaciuto affatto”. Tanto per cambiare.

ISOARDI GIÀ PRONTA A TORNARE E… QUANTE POLEMICHE! – Per il resto, c’è Elisa Isoardi che dice di essere già pronta a tornare in gara con il suo Raimondo Todaro, facendo il pieno di baci… E ci sono le solite polemiche. Paolo Conticini che si lamenta dei voti e Selvaggia Lucarelli che, ironicamente (ancora una volta) un po’ fuori luogo lo minaccia: “Così, però, fai la fine di Trump…). Ma soprattutto Costantino Della Gherardesca che risponde a tono alle parole dei giurati: il conduttore tv e la sua maestra Sara Di Vaira si presentano vestiti da pomodoro e mozzarella, come omaggio all’Italia, tra tradizione e cliché. Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e soprattutto Guillermo Mariotto non gradiscono: “Basta con questo circo, due pagliacci in pista. Se volete osannarli come un capolavoro, fate pure ma io mi dissocio. Non ci sto. Mi stufo dopo un po’, la ripetizione della stessa roba. Semifinale e finale spero siano diverse, che almeno sembrino dei balletti e non il solito circo. E Costantino non gliele ha mandate a dire: “Non sono sempre le stesse cose, siete voi che non capite. Sono arrivato ultimo nella prova speciale e arriverò ultimo anche in questa prova, sono un chiaroveggente”. E così è andata, ultimo per la giuria, ma promosso dal pubblico a casa. A voi ogni ulteriore commento…





