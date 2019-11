Rai YoYo, lunedì inizierà il nuovo ciclo de “La Posta di YoYo”

Nuova edizione, da lunedì 11 novembre alle 7.55, per “La posta di YoYo”, uno dei programmi più seguiti e amati di Rai YoYo. La casa de “La posta di YoYo” è allegra, piena di disegni e colori. Ci vivono Carolina (Carolina Benvenga), ragazza dolce, vivace e sorridente e Lallo il Cavallo (animato da Piero Marcelli) un pupazzo incredibilmente simpatico e un po’ folle. Entrambi amano giocare a “fare finta di” e la loro fantasia, come quella di tutti i bambini, non ha limite. E proprio i bambini, con le loro lettere, mail e disegni sono coprotagonisti del programma. Ogni giorno Lallo e Carolina alternano momenti di vera e propria sit-com, ricchi di sorprese e colpi di scena, a parentesi interamente dedicate alla posta inviata dai piccoli telespettatori, inquadrate in un contesto social attento alle nuove tecnologie e ai nuovi mezzi di comunicazione.

E, come in ogni casa che si rispetti, non mancheranno gli ospiti d’eccezione e gli amici di sempre, come Orazio, il fantasioso tigrotto dello spazio e Lorenzo (Lorenzo Branchetti), il vicino di casa un po’ esploratore e un po’ blogger di viaggi. Orazio, che vive in un “universo” tutto suo, ricco di avventure fantastiche e surreali, da quest’anno si collegherà in videomessaggio da una nuova cameretta, colorata e “spaziale”, mentre Lorenzo approderà alla casa della Posta di YoYo circa una volta alla settimana, portando con sé l’esperienza del mondo esterno tramite racconti avventurosi e oggetti evocativi legati ad usi e costumi di altri paesi. Per inviare lettere e disegni, i bambini possono scrivere a: La posta di Yoyo, Via Verdi, 16 – 10124 Torino, oppure all’indirizzo e-mail lapostadiyoyo@rai.it