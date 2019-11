Giulia de Lellis criticata su Instagram. «Basta Photoshop, sei alta un metro e 50!»

Giulia De Lellis vuole nascondere la sua vera altezza? Secondo molti utenti, la nota influencer pubblica foto su Instagram adeguatamente modificate per non farla sembrare troppo bassa. In particolare, uno degli ultimi scatti che la ritrae in un delizioso completino intimo ha suscitato dubbi e perplessità perché sembra più alta di quanto in realtà non sia. “Alta un metro e 50 però nelle foto si fotoshoppa 1,80” osserva velenosamente una utente. “Se cresci un altro po’ in altezza sbatterai la testa” aggiunge qualcun altro. C’è anche chi prova a darle qualche suggerimento: “Dai, ammettilo quanto sei alta realmente, basta con photoshop”. E chi trasforma l’episodio in una questione morale: “Ma perché ti devi per forza photoshoppare facendo sembrare di essere più alta? La conosciamo tutti la tua altezza! Finiamola di voler apparire perfette nei social, passa un messaggio sbagliato!”.

