Gianmarco Onestini, scandalo al GF Vip spagnolo! Flirt con una donna sposata e con un figlio piccolo. Il fratello Luca lo difende…

Gianmarco Onestini al centro dello scandalo al GF Vip spagnolo. Il fratello di Luca Onestini 23enne, già nel cast dell’ultima edizione del Grande Fratello ‘nip’ in Italia, condotto da Barbara D’Urso, al reality show iberico con i ‘famosi’ a cui sta partecipando è intimo con una donna che fuori, nella vita vera, è sposata e ha un figlio piccolo. Adara Molinero, modella, è legata a Hugo Sierra e mamma da appena 6 mesi. Il flirt è in atto…

Dentro la Casa del GF Vip spagnolo Gianmarco Onestini e la concorrente si sono avvicinati sempre più. Il loro legame è diventato profondo, tanto che i due fanno fatica a mantenere nascosta l’evidente attrazione reciproca.

Onestini e la mora sono stati più volte pizzicati dalle telecamere mentre si scambiano sguardi languidi, abbracci caldi. In intimità hanno diviso pure più volte lo stesso letto. Adara ha anche ammesso di essere coinvolta, al punto da mettere in dubbio la relazione che vive fuori.

Il compagno della Molinero, vedendola esternare i suoi tentennamenti sul loro rapporto, non può che addolorarsi. “Adara è molto confusa. Quando uscirà, si pentirà. Che passi il tempo, sarà il tempo a dirlo, però abbiamo una conversazione in sospeso”, fa sapere. Intanto in Italia Luca Onestini difende il fratello.

“Gianmarco non è un playboy e non lo è mai stato. Basta incolparlo per il caso di Adara. Può essere che a lui piaccia, e quindi? E’ colpevole di qualcosa? Ha cercato di baciarla o qualcosa di simile? No, perché è una persona che rispetta molto gli altri, anche se essendo single potrebbe fare quello di cui ha voglia”, dice.

“L’unica colpa che ha Gianmarco è sentire il fascino di Adara. E per favore, non facciamo che lei sia la vittima di tutto questo, visto che tra i due quella che si dovrebbe allontanare dovrebbe essere lei, considerando che è sposata e che ha una famiglia. Nonostante sembri che si sia dimenticata suo marito, visto che non parla mai di lui”, continua l’ex tronista di Uomini e Donne.

E aggiunge: “Perché Adara non si allontana da Gianmarco? Perché non ha cambiato camera e il letto quando gliel’ha chiesto Gianmarco? Perché suo marito non si chiede questo invece di scaricare la colpa a un ragazzo molto più giovane di lui? Ovviamente perché è più facile dare la colpa a un ragazzo giovane, single, pulito, che viene da un altro paese e che durante questi giorni non aveva nessuno presente in studio che potesse difenderlo”.

Poi chiosa: “Concludo dicendo che Hugo è una persona cattiva, visto che tenta di diffondere informazioni assolutamente false e voglio che si ricordi che tra Adara e Gianmarco non è successo nulla più di due carezze, non come stanno dicendo tutti”.

Gossip.it