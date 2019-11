Cicogne in volo per le vip, ecco quelle in dolce attesa

Si preparano alla nascita dei loro bebè e sfoggiano il pancione sui social

Alcune stanno per diventare mamme per la prima volta, altre hanno già più di un figlio. Tutte, però, mostrano orgogliose il loro pancione sui social e condividono la loro gioia con tantissimi follower. Ashley Graham sfoggia le curve rese ancora più esplosive dalla dolce attesa, Bar Refaeli documenta passo passo l’avanzare della gravidanza, e Lodovica Comello mostra un pancino appena accennato.

Le forme sempre più esplosive di Ashley Graham sono motivo di vanto per la modella plus size, che non rinuncia a posare anche poco vestita e a condividere scatti rivelatori sui social. Anche Bar Refaeli mostra orgogliosa la pancia che cresce: è alla sua terza gravidanza e, come ha rilevato a “Verissimo“, sta aspettando finalmente un maschietto dopo le due bimbe avute dal marito Adi Ezra.

Lodovica Comello aspetta il suo primo bebè: l’ha da poco annunciato sui social mostrando fiera un ventre arrotondato appena visibile sotto gli abiti. Secondo figlio, invece, per Anne Hathaway che tre anni fa ha dato alla luce Jonathan, avuto dal marito Adam Shulman. Anche la beauty influencer Clio Zammatteo, meglio conosciuta come Clio MakeUp, sta per dare una sorellina alla sua Grace Cloe, di tre anni. Nella lista c’è anche Flavia Pennetta, in attesa del secondo figlio da Fabio Fognini dopo Federico, nato nel 2017. Flavia Pennetta , affermata modella e sorella di Wanda, aspetta il suo secondo figlio dopo Malaika, nata dall’amore con Jakob von Plessen. Cicogna in volo anche per Nina Senicar, che si prepara ad un bel fiocco rosa: la modella serba aspetta la sua prima bimba e per ora sfoggia un magnifico pancione. Guardate la gallery per vederle tutte…

