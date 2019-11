Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in Marocco per festeggiare i due anni d’amore

Tra risate e scambi di tenerezze dedicano ai follower un reportage social

Sono passati già due anni da quando il loro amore è sbocciato sotto l’occhio vigile del “Grande Fratello Vip“. Per festeggiare il traguardo, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono volati alla volta di Marrakech per godersi qualche giorno da soli. Innamorati, sereni, sorridenti: insieme si divertono un mondo tra gite per le vie della città e scherzi reciproci. E condividono tutto sui social in un reportage imperdibile…



Si perdono nel souk della città marocchina, fanno acquisti, visitano le attrazioni turistiche e si dedicano alla cerimonia del tè. Proprio come due turisti qualunque, Cecilia e Ignazio si godono la loro vacanza d’amore al caldo. “Quanti cammelli per la Chechu?”, chiede scherzoso lui nelle storie di Instagram. “Lo chiamavano il pitone”, rilancia lei mentre Moser posa con il rettile. Un continuo botta e risposta ironico tra i due, sempre più complici e affiatati. Si punzecchiano, poi ridono e si baciano appassionatamente con un panorama magnifico sullo sfondo.



Tgcom24