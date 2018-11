Paola Caruso lascia Pechino Express 2018

I Ridanciani, Paola Caruso e Tommaso Zorzi, di Pechino Express 2018 sono arrivati ad un momento cruciale. Il pubblico italiano era già a conoscenza della gravidanza di Paola e…

“Il giorno che mai potrò dimenticare. Non c’è felicità più grande che sapere di essere incinta”. Così Paola Caruso su Instagram, che durante la messa in onda di Pechino Express 2018 racconta la sua esperienza nel programma. Insieme a Tommaso Zorzi, l’altra metà dei Ridanciani, aveva ottime probabilità di vincere. Ma alla fine è andata male. O meglio: è andata fin troppo bene. Paola ha scoperto di essere incinta nel corso della settima puntata. E per lei, quella busta è stata “la più bella” della sua vita. Il pubblico social è tutto per lei: “…cmq dopo l’uscita dei #ridanciani per me @PechinoExpress5 è finito”; “Onore alle coppie rimaste ma #tommasozorzi e #paolacaruso erano top”; “Voglio ringraziare Paola Caruso per le emozioni e le risate che ci ha regalato a #pechinoexpress ora potrai dedicarti al piccolo con tutta stessa”. Gli auguri, su Twitter, si sprecano: “‘sta puntata è zeppa di sorprese”, commenta a ragione qualcuno. Paola Caruso, 1/2 dei Ridanciani, è stata colta alla sprovvista da una bella “scoperta”: è incinta, e per questo deve lasciare Pechino Express 2018. Tommaso Zorzi è quello che ci rimane peggio. Anche se non lo dà a vedere, il suo spirito competitivo è a dir poco spiccato. “Dobbiamo vincere”, ripeteva a intervalli regolari alla sua compagna di viaggio. Paola, dal canto suo, è sempre stata più sentimentale: “Dalla gente di qui ho imparato a sorridere sempre. Loro lo facevano, e me lo porterò dietro per tutta la vita”. L’Africa – dove non era mai stata – sarà per sempre il suo luogo speciale. “È stato surreale, bellissimo; una sfida con noi stessi. Siamo cambiati in meglio, tra noi è stato quasi un matrimonio”. Non sempre Tommaso e Paola sono andati d’accordo. Memorabili i loro litigi nelle scorse puntate, alimentati, al solito, dalla voglia di vincere del grintoso Tommy. L’ottava tappa di Pechino Express 2018 si apre con Paola Caruso (e la sua gravidanza). Insieme ai ridanciani c’è Costantino della Gherardesca: “Questo è un momento molto importante per voi: i risultati delle analisi sono arrivati”. La busta è in mano a Costa: “Aspetti un bambino, congratulazioni”, annuncia senza mezzi termini. Paola scoppia subito a piangere. “Questa bellissima notizia significa anche che Paola non può continuare a correre”. E Tommy? “Non sarò certo io a tenerti in Tanzania”. Tutto bene, dunque: la futura mamma lascia lo show col sorriso sulle labbra (e anche qualche lacrima). Il racconto prosegue nella clip: “È stato incredibile, siamo molto cambiati”. E riguardo alla gravidanza: “È la cosa più bella del mondo, me lo ricorderò per sempre”. Tra i viaggiatori rimasti in gara, Maria Teresa Ruta la prende più a cuore: “Mi dispiace anche per Tommaso, perché ci teneva tantissimo”. E si vedeva: sarà stata una bella delusione.Cosa vedremo? Cosa succederà? Davvero Paola Caruso si ritira da Pechino Express 2018? Peccato che gli ostacoli non siano stati pochi, ma prima i Ridanciani si sono tolti qualche sfizio lasciando a piedi i Surfisti ed attuando la vendetta già annunciata in precedenza. Secondi durante la salita difficile, subito dopo le Mannequin, diventano ultimi nella classifica finale. I Ridanciani si salvano però per gentile concessione delle Signore della Tv.

Morgan K. Barraco, ilsussidiario.net