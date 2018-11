Stasera torna “Nemo” su Rai2

L’Italia devastata dal maltempo, il racconto del Palio Straordinario di Siena e gli sviluppi suscitati dall’inchiesta sull’inquinamento a Gela. Saranno questi alcuni tra i temi della terza puntata di Nemo – nessuno escluso, il programma condotto da Enrico Lucci, che torna in onda venerdì 9 novembre alle ore 21,20 su Rai 2. Ospiti sul divano, l’attrice Stefania Sandrelli e la scrittrice Andrea Marcolongo.

Enrico Lucci intervisterrà in studio l’ex ministro degli Interni Marco Minniti, mentre l’attore Remo Girone spiegherà perché ha deciso di fare testamento in favore dell’Airc, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro.

Daniele Piervincenzi ha fatto un viaggio in Veneto per raccontare i danni causati dal maltempo delle ultime settimane, mentre Laura Bonasera è volata in Sicilia dove, a causa dell’esondazione di un fiume, due famiglie sono morte annegate nella propria casa. Ospiti in studio, per parlare di Italia e maltempo, l’attore Fortunato Cerlino e il critico d’arte Vittorio Sgarbi, che ha recentemente perso un amico in Sicilia proprio a causa degli allagamenti.

Marco Maisano, invece, è tornato a Gela per raccontare come le clamorose rivelazioni del testimone intervistato nella puntata di Nemo della scorsa settimana abbiano consentito l’avvio di ulteriori indagini della Procura sull’inquinamento del territorio. Con David Gallerano, inoltre, Nemo sarà a Siena, per il racconto del Palio Straordinario organizzato in occasione dei 100 anni dalla fine della prima guerra mondiale. Da Lesbo il reportage di Ane Irazabal e Cosimo Caridi dal campo di Moria dove sono reclusi più di mille bambini, mentre l’inviata Selenia Orzella, nel suo viaggio nel mondo del sesso, incontrerà una “maestra di squirting”. A seguire la scrittrice Irene Cao racconterà, sul palco, quali siano ancora i misteri della sessualità femminile. Gran finale con Enrico Lucci, in veste di inviato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. In studio, infine, l’attore Pippo Franco parlerà della sua vita nel mondo dello spettacolo.