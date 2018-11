Monica Bellucci: “Ho un compagno e sono felice”

Lʼicona italiana ha conquistato il pubblico televisivo francese… e non solo

Il cinema l’adora, ma adesso Monica Bellucci ha conquistato anche il piccolo schermo. La diva italiana è infatti una delle protagoniste della terza stagione della serie francese “Dix pour cent“, in cui interpreta un’attrice famosa alla ricerca di un uomo qualunque. Autobiografico ma non troppo, come ha confessato a “Paris Match“: “Il mio cuore non è libero. Sto con la stessa persona da qualche tempo e va tutto bene”. Nella serie il suo personaggio, stufa di celebrità e milionari, cerca un uomo normale che “butti la spazzatura e tenga i conti di casa”. Il suo compagno misterioso non sa se può essere definito normale: “Cosa significa ‘normale’? Io stessa non sono capace di offrire un’esistenza regolare e strutturata. Non è mai stato così, fatta eccezione per i miei figli. Come potrei chiedere all’altro ciò che io non posso dare? L’uomo con cui divido l’esistenza non fa il mio mestiere, ma viaggia parecchio. Il suo ritmo di vita gli permette di capire il mio”.Un momento magico per Monica, che si gode con serenità la sua stabilità personale e lavorativa: “A 54 anni vivo un momento magnifico della mia esistenza, ho ritrovato la libertà. Sono soddisfatta della mia carriera, tutto ciò che arriva in più è un bonus e ringrazio perché continui così”.

tgcom24