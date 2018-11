Domani Vincenzo Mollica si racconterà a “Vita da strada”, in onda su Rai RadioLive

A Rai RadioLive, sabato 10 e domenica 11 novembre, due imperdibili interviste nel programma “Vita da strada”, in onda alle 9 e alle 14.

Sabato 10 il protagonista è Vincenzo Mollica, giornalista e scrittore versatile, cultore appassionato ed esperto di letteratura, cinema, musica e fumetto, ha una storia più che quarantennale di interprete per la Rai dei maggiori eventi della cultura popolare, nazionale e internazionale.

Con lui si parla del suo ultimo libro, edito da RAILIBRI: “Scritto a mano pensato a piedi”. Un piccolo e prezioso volume di raccolta di aforismi, forma letteraria con cui ha voluto cimentarsi. Mollica racconta, con l’intelligenza e con il garbo che lo hanno fatto amare dal pubblico televisivo e dai lettori, i fiori e le spine della vita quotidiana.

“Una risata festosa… nasconde sempre una lacrima dolorosa”, oppure “La vita ci mette alla prova… E quando finisce ci riprova”, sono solo due esempi della profonda leggerezza dello sguardo con cui il giornalista osserva l’animo umano.

Domenica 11, invece, spazio ad un grande campione del calcio, ex campione del mondo: Andrea Pirlo.

Soddisfatto e appagato dalla sua lunga e luminosa carriera in campo sportivo, Pirlo ha iniziato con Pratum Coller una nuova sfida. La passione per il vino e per la natura è sempre stata una sua personale prerogativa, ma ora è diventato in prima persona viticoltore e imprenditore nel mondo enologico. Lo ha fatto sulla sua terra bresciana mettendo a punto un progetto dove la qualità e l’unicità dei vini si coniugano con una filosofia aziendale “a misura d’uomo”; dove parole come biologico, basso impatto ambientale, piacevolezza del territorio, biodiversità sono al centro dell’attenzione. Un’esperienza controcorrente ma proprio per questo inusuale e sorprendentemente innovativa. Le puntate di “Vita da Strada” si ascoltano al link www.radiolive.rai.it, oppure sull’app di Radio Rai, sulla radio digitale Dab+ e sul digitale terrestre televisivo.