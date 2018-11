Antonella Clerici rivela: “Mediaset mi ha corteggiato, ma sono fedele come Totti”

Antonella Clerici, conduttrice di Portobello il sabato su Raiuno, è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format I Lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni giorno dall’1.30 alle 6.00 del mattino.

Su La Prova del Cuoco, che conduceva fino allo scorso anno, dichiara: “Non mi manca, devo dire la verità. Mi manca l’idea di andare in onda tutti i giorni, mi manca il pubblico, il rapporto così stretto che ho instaurato per tanti anni, ma l’idea del trucco e parrucco quotidiano devo dire che non mi manca. Portobello è un programma molto importante che va seguito tantissimo. Essere libera da un quotidiano per me è molto importante”.

“Nella prossima puntata”, anticipa, “ci saranno Luciana Littizzetto e Amadeus come ospiti, poi avremo una vera e propria proposta di matrimonio a sorpresa, una baronessa ricchissima che non riesce a trovare un marito perché per una maledizione che le è stata fatta i suoi corteggiatori muoiono prima delle nozze. E poi tante altre cose”.

Alcune voci la vorrebbero a Mediaset. Lei frena: “Se mi ha mai corteggiato? Non solo Mediaset, anche tanti canali tematici. Ma io non sono una che lo dice, o ci vai o non ci vai, l’idea di fare melina per far salire la posta non mi piace. Sono come Totti, è dura per me cambiare casacca. Poi, mai dire mai. Una volta ogni tanto vado a trovare degli amici, con le autorizzazioni che mi dà la Rai, ma solo per una puntata. Ho un contratto biennale con la Rai e sono una fedele di natura”.

Liberoquotidiano.it