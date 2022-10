Steven Spielberg, la PETA si scaglia contro l’ultimo film del regista: colpa di una scimmia

“The Fabelmans” uscirà a novembre ma è già al centro delle polemiche

Steven Spielberg nella bufera… per colpa di una scimmia. La PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), la nota organizzazione no-profit a difesa dei diritti animali, ha infatti ha duramente criticato la presenza di una scimmia vera in alcune scene del suo nuovo film “The Fabelmans”, presentato in anteprima al Toronto International Film Festival, ma in uscita solo tra qualche mese. E ne ha chiesto l’immediata rimozione dalla pellicola.”

Steven Spielberg è stato abbastanza fantasioso da creare un adorabile alieno nel 1982 e dopo di lui mandrie di dinosauri realistici generati dal computer negli anni Novanta, quindi qual è la sua scusa per trascinare una vera scimmia su un film ambientato nel 2022? Sua madre potrebbe aver “bisogno di una risata”, ma PETA non sta ridendo, e nemmeno chiunque altro si preoccupi degli animali. Questa scena della scimmia è un avallo della crudele industria dell’addestramento degli animali e una pubblicità per il commercio squallido di animali da compagnia, e la PETA chiede a Spielberg di essere all’altezza della sua fama di leader del settore eliminando questa scena dal suo film”, ha dichiarato Debbie Metzler, Direttore della PETA Foundation di Captive Animal Welfare.

La PETA ha sottolineato come le scimmie utilizzate come “animali domestici” o per produzioni cinematografiche e televisive siano generalmente separate dalle loro madri in giovane età. Gli addestratori userebbero spesso violenza dietro le quinte per costringere gli animali selvatici a esibirsi al momento giusto.

La scimmia “della discordia” si può vedere, per pochi secondi in una breve sequenza, nel trailer del film, saltare per la casa e sui membri della famiglia, mentre si sente la madre del giovane Sammy Fabelmans, interpretata da Michelle Williams, dire di averla comprata perché ‘aveva bisogno di ridere‘. Anche se al momento non è chiaro il minutaggio che sarà riservato all’animale, la PETA ha comunque chiesto che questa venga rimossa dal montaggio finale del film. “The Fabelmans” è liberamente ispirato alla vita di Spielberg e alla sua passione per il cinema e vede Gabriel LaBelle (“The Predator”, “American Gigolo”) nel ruolo dell’aspirante regista sedicenne Sammy Fabelman. Il cast comprende anche la quattro volte candidata all’Oscar Michelle Williams (“Manchester by the Sea”, “My Week with Marilyn”) nel ruolo di sua madre Mitzi; Paul Dano (“”The Batman”, “There Will Be Blood”) nei panni del padre Burt; Seth Rogen (“Steve Jobs”, An American Pickle”) nei panni di Bennie Loewy, il migliore amico di Burt e “zio” onorario, e il candidato all’Oscar Judd Hirsch (“Uncut Gems”, “Ordinary People”) nei panni dello zio Boris di Mitzi.

La pellicola, scritta dallo stesso Spielberg e dal drammaturgo Premio Pulitzer Tony Kushner, storico collaboratore del regista e candidato all’Oscar per le sue sceneggiature di “Lincoln” e “Munich”, sbarcherà prima nei cinema americani il 24 novembre per poi arrivare nelle sale italiane dal 15 dicembre, impreziosita dalla colonna sonora del sodale John Williams, cinque volte premio Oscar. L’ultimo progetto cinematografico firmato dal grande regista è stato “West Side Story”, film del 2021 vincitore di un Oscar su sette nomination.