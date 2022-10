Jared Leto sarà Karl Lagerfeld nel film biografico sul leggendario stilista

Il lavoro del celebre designer sarà anche il tema della mostra del Costume Institute 2023 e del Met Gala

Jared Leto sarà Karl Lagerfeld in film sul celebre stilista, morto nel 2019. “Karl è sempre stato un’ispirazione per me”, ha detto l’attore premio Oscar: “Era un vero poliedrico, un artista, un innovatore, un leader e, soprattutto, un uomo gentile…”. Leto sarà parte integrante nel film sia come attore sia nella produzione insieme a Emma Ludbrook, sua partner lavorativa. Gli storici collaboratori di Lagerfeld, Pier Paolo Righi, Caroline Lebar e Sebastien Jondeau, collaboreranno invece come produttori esecutivi della pellicola.



La maison e Leto, con la sua società di produzione Paradox, hanno stretto un accordo per la realizzazione del film negli ultimi mesi. “Quando ci siamo uniti al team di Karl Lagerfeld, abbiamo immediatamente condiviso la visione creativa di fare un’ode rispettosa a Karl spingendo al contempo i confini artistici di ciò che può essere un film biografico”, ha spiegato Leto ringraziando “Laro, Pier and Seb per averci permesso di intraprendere questo viaggio insieme”.

Laro, Pier e Seb sono Caroline Lebar, che per 35 anni, ha lavorato a stretto contatto con Karl Lagerfeld come consulente sia per il suo marchio che per la comunicazione personale, Pier Paolo Righi è stato amministratore delegato della Maison per oltre 10 anni e Sebastien Jondeau, che ha trascorso 20 anni come assistente personale e guardia del corpo del designer e continua la sua collaborazione con il marchio oggi come consulente di stile.In un comunicato stampa Pier Paolo Righi ha detto che la società è stata contattata da diversi produttori di Hollywood nel corso degli anni, tutti desiderosi di collaborare a un film sulla vita e la carriera di Lagerfeld.

“È stato solo da quando abbiamo incontrato Jared ed Emma che ci siamo sentiti veramente fiduciosi sul fatto che la storia fosse raccontata nel modo artistico che Karl avrebbe voluto vedere”, ha aggiunto.

“Durante le nostre conversazioni abbiamo creato un rapporto creativo altrettanto fiducioso e stimolante che ci consentirà di lavorare insieme in modo molto fluido su questo bellissimo progetto”.



Non si sa ancora nulla però né su quando inizieranno le riprese né esattamente sulla trama del film, che si concentrerà, però, stando ad alcuni rumor, sulla cerchia amicale dello stilista.

“Ci sono una moltitudine di relazioni da esplorare. Karl ha avuto una carriera che è durata più di 50 anni, quindi sia personalmente che professionalmente era vicino a un certo numero di persone. Posso dire che ci focalizzeremo su relazioni chiave che trasmettono parti diverse della sua vita” ha dichiarato lo stesso Leto alla rivista Women’s Wear Daily.

“Sento che questo è un momento di chiusura del cerchio e Karl sarebbe orgoglioso di quello che stiamo facendo” ha aggiunto l’attore, che, da grande estimatore dello stilista tedesco, la prima volta che lo incontrò gli disse: “Sai, un giorno dovrò interpretarti in un film”. Affermazione alla quale Lagerfeld rispose: “Solo tu, tesoro, solo tu”.

Leto è diventato famoso con film come “Requiem for a Dream” e “American Psycho” e ha vinto un Oscar nel 2014 per “Dallas Buyers Club”, nel ruolo di una donna transgender sieropositiva, che aveva perso tredici chili. Iconiche anche le sue interpretazioni camaleontiche in “House of Gucci” nei panni di Paolo Gucci e in quelli di Adam Neumann inventore dell’azienda unicorno WeWork poi andato in crisi, raccontato nella serie “WeCrashed”.



Oltre che attore, Jared è anche musicista, cantante, polistrumentista e compositore principale dei Thirty Seconds to Mars, gruppo fondato nel 1998 a Los Angeles con suo fratello Shannon.

Molto attento al mondo della moda è anche considerato uno degli attori più stilosi e glamour di Hollywood.

Tra gli altri omaggi al grandissimo designer scomparso tre anni fa c’è anche da ricordare “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”, una celebrazione sul lavoro di 60 anni di Karl Lagelfeld tema della mostra del Costume Institute 2023 e del Met Gala.