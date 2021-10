Maneskin, uscita la nuova canzone ma c’è già una critica: “La gente non capisce”

Maneskin, uscita la nuova canzone Mammamia ma c’è già la critica: “La gente non capisce”

Era attesa come un bimbo aspetta il Natale, la nuova canzone dei Maneskin adesso è realtà. A mezzanotte è uscita Mammamia, l’ultima fatica della band italiana che nell’ultimo anno ha colonizzato gran parte del mondo, vincendo in ordine prima il Festival di Sanremo e poi l’Eurovision Song Contest. La band, che ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ANSA nelle scorse ore ha rivelato come il pezzo sia nato nelle ore successive al trionfo di Rotterdam, dove l’ispirazione di Damiano e company era veramente alle stelle. Ancora oggi c’è però chi non comprende a pieno la forza di questo gruppo:

Oltre ai complimenti, sono arrivate anche le critiche e volevamo tradurre tutto questo in una canzone. A volte senti che stai facendo qualcosa di bello, ma la gente non capisce e giudica malamente: Mammamia cerca di ironizzare su questo

ha spiegato Damiano dei Maneskin.

Mammamia, Maneskin confessano: “Nella vita di tutti i giorni siamo normali ventenni”

Trasgressivi e tremendamente forti, ma solo sul palco. Poi quando i riflettori si spengono i Maneskin tornano a vestire i panni tipici dei giovani ventenni. Perché la carta d’identità verdissima di Damiano e della sua band non va certamente dimenticata e di questo il cantante ha parlato all’ANSA: “Sul palco siamo rockstar – ribadisce il frontman dei Maneskin Damiano, che insieme ai compagni Victoria, Thomas ed Ethan si è mostrato senza veli sulle pagine social ufficiali del gruppo -, ma quando scendiamo da lì, nella vita di tutti i giorni siamo normali ventenni”.

Maneskin precisano sul titolo di Mammamia: “Siamo lontani dagli stereotipi italiani”

I Maneskin, che hanno dato vita a un simpatico siparietto tra Alberto Matano e Alba Parietti, hanno voluto precisare una cosa molto importante analizzando il titolo di Mammamia: “Vogliamo precisare gli stereotipi italiani da cui ci sentiamo molto lontani”.

