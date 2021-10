È (quasi) ufficiale: Eurovision 2022 si farà a Torino

Secondo Repubblica sarebbe tutto deciso e mancherebbero poche ore all’annuncio, secondo il Corriere il conduttore sarà Mika

A questo punto mancherebbe solo la comunicazione ufficiale: l’edizione 2022 dell’Eurovision si svolgerà a Torino. Lo riporta Repubblica, scrivendo che è solo questione di ore prima di avere l’ufficialità da parte della Rai, attesa nelle prossime ore. Il capoluogo piemontese ha superato le candidature di Milano, Bologna, Rimini e Pesaro.

Il Corriere della Sera lo dà per certo e indica come conduttore Mika.

Tra le motivazioni per cui la città sarebbe perfetta per l’evento quelle logistiche: spazi adatti e strutture in grado di ricevere migliaia di ospiti. Non resta che aspettare la conferma.

