Teramo, presentata la 43esima stagione del Teatro Riccitelli

Dalla musica da camera al jazz agli incontri sulla Bellezza. Sono tanti gli appuntamenti e i protagonisti del cartellone della 43esima stagione dei concerti della Società della Musica e del Teatro ‘Primo Riccitelli’ di Teramo.

Apertura il 24 ottobre con un recital di Beatrice Rana, giovane star mondiale del pianoforte. “Le sono infinitamente grato – ha dichiarato il nuovo direttore artistico Nazzareno Carusi – per aver voluto inaugurare lei la prima stagione concertistica da me firmata”. Durante la conferenza stampa, alla presenza tra gli altri della Presidente della Fondazione Tercas Tiziana Di Sante, dell’Assessore alla Cultura Andrea Core e dell’Assessore agli Eventi Antonio Filipponi del Comune di Teramo, il nuovo direttore artistico Nazzareno Carusi ha sottolineato innanzitutto la scelta del motto di questa stagione così particolare: ‘La nostra musica'”. “Nostra – ha spiegato Carusi – e non tua o sua o vostra o loro o addirittura mia. Perché la prima persona plurale è quella che unisce, che ci abbraccia insieme. Ed è più che mai questo, il tempo di essere uniti”.

Carusi si è poi soffermato sul cartellone e sulla qualità e varietà degli artisti e dei loro programmi, diversi e articolati, senza tacere delle terribili problematiche legate agli sviluppi della pandemia e al generale clima di grande incertezza, che rende complessa qualsiasi progettazione di ampio respiro. Le parole del direttore artistico non hanno però mai dato segni di cedimento al pessimismo. “Perché – ha continuato Carusi – mai come in questo momento è proprio la cultura e sono proprio tutte le sue straordinarie espressioni ad indicarci una strada certa di speranza e di luce verso il futuro”.

Non ci saranno dunque abbonamenti all’intera stagione, ma solo ingressi a biglietteria di volta in volta e, per quanto possibile, condizioni agevolate per i giovani fino a 18 anni e per gli studenti dei Conservatori abruzzesi e del Liceo Musicale ‘Delfico’ della nostra città. Ci sarà comunque la possibilità di acquisto ‘a pacchetto’ per chi vorrà comprare i biglietti di più concerti.