Riti pagani e sacrifici rituali. Jude Law torna in tv con The Third Day

C’è una nuova miniserie tv che sta per arrivare sui nostri schermi. Si tratta di The Third Day. Il debutto è previsto il prossimo 19 ottobre sulle frequenze di Sky Atlantic, canale a pagamento di Sky, aperto alle grandi produzioni seriali inglesi e americane.

Presentata lo scorso anno al Toronto Film Festival con una buona accoglienza da parte del pubblico e della stampa, la serie che vede in Jude Law il suo indiscusso protagonista arriva anche qui in Italia. Suddivisa in sei episodi da un’ora ciascuno, The Thid Day si presenta come un racconto a tinte horror teso e asfissiante, con riti pagani e sacrifici rituali.

Ambientata a Osean Island, piccola contea inglese dell’Essex, vicino la fonte del fiume Blackwater, la storia si focalizza su due personaggi. La prima metà (che ha come titolo il nome di Summer), vede il giovane Sam (interpretato da Jude Law) nei panni di un padre di famiglia alle prese con un’emergenza di lavoro che lo costringe a lambire proprio le coste della contea dell’Essex. Qui si trova a salvare da morte certa una misteriosa adolescente. Incuriosito dal luogo, pieno di strabi usi e costumi, Sam decide di fermarsi per una notte a Osea Island, ma suo malgrado si trova coinvolto in una serie di eventi sovrannaturali. La seconda metà invece, che ha il titolo di Autunno, segue le vicende di Helen, interpretata da Naomi Harris, che giunge sull’isola in cerca di risposte sul suo passato.

Descritta dai produttori come una serie “inquietante e affascinante”, The Third Day convince perché miscela tutti i classici clichè di un film horror a un racconto in bilico tra realtà e follia. Un’ottima prova di attore per Jude Law che torna in tv e da protagonista dopo che ha interpretato il Papa Lenny Belardo nella miniserie The New Pope, diretta da Paolo Sorrentino. L’attore, molto versatile, regala un tocco di grande veridicità alla fiction. Nata da una co-produzione tra Inghilterra e Stati Uniti, The Third Day arriva su Sky in prima visione tv con due episodi alla settimana a partire dal 19 ottobre. Viene trasmessa comunque con qualche mese di ritardo dato che, all’inizio, il suo debutto era previsto ad aprile scorso, poi ogni cosa è stata rimandata a causa della pandemia da Covid-19. Negli Stati Uniti è arrivata in tv e sulla HBO lo scorso 14 settembre. Solo il giorno dopo è stata disponibile anche per il pubblico inglese.

Carlo Lanna, ilgiornale.it