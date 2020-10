Il 16 ottobre a Roma il debutto de “Los pecados de Valentino”: viaggio multisensoriale tra musica, canto, ballo, colori e sapori

Il musical ideato da Pablo Valentin Moyano e Gloria Gallo che abbina tango, burlesque, pole dance e cabaret

Si terrà venerdì 16 ottobre, presso il Ristorante Wood, in Via Tuscolana 1261, a Roma, la prima di “Los Pecados de Valentino”, musical ideato da Pablo Valentin Moyano e Gloria Gallo che abbina tango, burlesque, pole dance e cabaret moderno e classico con i sapori più ricercati e intensi dell’haute cuisine in un viaggio multisensoriale tra musica, canto, ballo, colori e sapori. A partire dalle ore 20 si alterneranno sul palco ballerini, cantanti e artisti di fama internazionale, per dare vita a uno show che vuol diventare l’equivalente romano del Moulin Rouge di Parigi. Lo Chef argentino di fama internazionale, Emiliano Lopez, allieterà il pubblico con le sue delizie, appositamente create per l’evento, che faranno parte della scenografia, e permetteranno allo spettatore di “assaporare” quello che succede sul palco: passioni, peccati e magnetismo del primo sex symbol della storia hollywoodiana, Rodolfo Valentino, in un’affascinante storia ricca di colpi di scena. Sul palco multimediale, dove artisti, proiezioni e luci diventeranno un tutt’uno, si rivivranno le atmosfere che spaziano tra l’immagine hollywoodiana di Valentino, le case di Tango di Buenos Aires, con un tocco simile al Moulin Rouge di Parigi e l’I-hearts di Ibiza. Chi entra si sentirà trasportato in un ambiente d’altri tempi, travolto da un rosso passione e attraversato dal simbolo del Tango per antonomasia: la rosa.

Lo spettacolo è stato ideato, prodotto e diretto da Gloria Gallo: la Reina Latina, presentatrice ufficiale di Festival, quali il Fiesta (Festival della musica latinoamericana), conduttrice televisiva e speaker radiofonica a Radio Mambo.

Con la collaborazione di Pablo Moyano, anche lui ideatore, Direttore artistico, coreografo e regista del musical. Tanguero argentino di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, di Belen Rodriguez a Pequenos Gigantes, ha diffuso la cultura del Tango sui palchi più importanti a livello internazionale. Negli ultimi anni ha lavorato in tv e teatro con i più grandi della danza, in televisione come coach, coreografo e direttore di mini musical per programmi di successo. Dal 2011 è solista della più prestigiosa compagnia di Tango al mondo “Tango x2” di Miguel Angel Zotto.

Infine, lo chef Emiliano Lopez, che vanta un’attività e un’esperienza di tutto prestigio: ha prestato servizio presso la cucina del Quirinale per la Presidenza della Repubblica italiana, è stato co-founder del “Bic Al” Restaurant, Chef del ristorante “La Buca di Ripetta” dal 2004, creatore del progetto e Chef presso “The Magick Bar”, insegnante Masterclass per “i piaceri del palato” a “Italian Chef Academy”, assistente del maestro di cucina Angelo Biscotto per la “Boscolo Academy”, Direttore presso “Le Dome Restaurant”, Art Designer per “Unesco Mongolia Tango Project”, creatore di show con fuoco e Chef del fuoco presso le cene esclusive alla “Dicò Gallery”, vincitore del Giro Tonno 2013 a Carloforte presso l’Isola di San Pietro in Sardegna, creatore del “Fuoco Festival” con show di cotture stravaganti e tradizionali della cultura culinaria argentina nel 2018/2019 in Sicilia e a Brescia.