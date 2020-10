Emilia Romagna, concerto per gli invisibili

Quinto e ultimo concerto di solidarietà in Emilia Romagna “Per gli invisibili”, manifesto nato a sostegno degli operatori dello spettacolo colpiti dalla crisi economica seguita all’emergenza sanitaria da Covid-19: l’evento è in programma stasera in piazza Fiume a Scandiano (Reggio Emilia). Un concerto organizzato dagli operatori della musica dal vivo che si riconoscono in Promoter Emilia Romagna (P.E.R.) e realizzato con il sostegno della Regione Emilia Romagna, la collaborazione del Comune di Scandiano e di Ater, il patrocinio di Siae nazionale e la media partnership di Radio Bruno e Lepida Tv. Sono circa 900 le persone che hanno acquistato il biglietto per la serata musicale di stasera. “Un risultato di pubblico – commenta l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori – che dimostra la voglia delle persone di tornare a partecipare agli spettacoli dal vivo, nel rispetto delle regole di sicurezza. Complessivamente, per i cinque concerti sono stati circa 450 i lavoratori impiegati, tra tecnici e artisti: un segnale di ripartenza importante dopo la crisi che ha colpito tutto il settore della musica dal vivo”. L’ultimo concerto della ‘rassegna’ di solidarietà agli operatori dello spettacolo è nata grazie alla collaborazione con l’artista ferrarese Vasco Brondi, che arriva nella cittadina reggiana con i suoi “Talismani per tempi incerti”.