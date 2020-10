Elisabetta Gregoraci, scatta la gelosia al Grande Fratello Vip! E il suo ex agente spara ad alzo zero: “Ha ragione Briatore perché…”

La showgirl urla e strepita (con tanto di spintoni) contro l’ex Velino. Mentre chi le curava l’agenda, ora scarica veleno su di lei. Senza pietà

Elisabetta Gregoraci è gelosa di Pierpaolo Pretelli! Al Grande Fratello Vip si scatena la gelosia, quando l’ex moglie di Flavio Briatore trova l’ex velino a letto niente meno che con Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta (anche lei reclusa nella Casa).

E dopo la scenata, con tanto di urla



e strepiti, arriva anche l’ultima bordata contro Elisabetta: Il suo ex manager spara ad alzo zero contro di lei nella querelle proprio con Flavio Briatore: “Ha ragione lui, con tutto quello che le passa ogni mese e che ha fatto per lei… Dubito che fosse vero amore”, azzarda.

LA SCENATA DI GELOSIA – Il fatto è che Elisabetta Gregoraci trova Pierpaolo Pretelli, con cui ha scambiato più di un’effusione nei giorni scorsi, a letto con Guenda Goria: lui a petto nudo, lei in abiti molto succinti… E scatta la scenata di gelosia. Con tanto di urla e strepiti, anche a richiamare l’attenzione di Maria Teresa Ruta, la mamma di Guenda che è anche lei reclusa nella Casa e che in quel momento stava lavando i piatti. Una scenata di gelosia in piena regola, con tanto di spintoni… con la stessa Maria Teresa Ruta a cercare di placare gli animi, visto che, in fondo, lì dentro sono tutti più che maggiorenni e più che vaccinati… “Devi starmi lontano, basta! Mi hai rotto le palle”, urla la Gregoraci in preda alla gelosia. “Stammi lontano, e non venire più da me in puntata…”, continua, riferendosi alle smancerie che, comunque, tra i due continuano a lungo… Alla fine, però, si copre che il tutto era uno scherzo proprio per Maria Teresa Ruta. Che è apparsa la più serafica, visto che la figlia ha comunque 31 anni e sa benissimo cavarsela da sé. Certo è che a Elisabetta Gregoraci è venuta benissimo la scenata. Al punto che più di uno sostiene che con Pierpaolo la storia andrà avanti, eccome. Anche perché l’ex agente della Gregoraci è tornato alla carica sulla vicenda con Flavio Briatore. A testa bassa.

LE PAROLE AL VELENO DELL’EX AGENTE – Già, perché mentre nella Casa si continua a vivere sotto gli occhi delle telecamere, fuori è un putiferio. Soprattutto sulla querelle tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. “Lui si è stancato perché Elisabetta ha detto una serie di cavolate”, spiega, velenosissimo, Francesco Chiesa Soprani, ex manager della Gregoraci. “Lo capisco Briatore, visto tutto quel che ha fatto per lei e i soldi che le passa ogni mese. Sicuramente la parola riconoscenza per la Gregoraci non esiste. Né nei sentimenti né in ambito professionale. Lei ha sbagliato anche solo a pronunciare il nome di Flavio perché lui è l’uomo che le ha cambiato la vita. Sapendo com’è nata la loro storia, io dubito che fosse amore. Quando lo ha incontrato, Elisabetta aveva un altro obiettivo: voleva sentirsi importante e diventare la moglie di un uomo come lui, che le apriva qualsiasi porta e davanti al quale tutti si inginocchiavano, sia i potenti sia i personaggi dello spettacolo. Elisabetta vive per questo, è sempre stato il suo sogno”. Non contento, Francesco Chiesa Soprani si sbilancia anche sul flirt tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: “Non vedo proprio Elisabetta a passare le sue serate sul divano con lui guardando le partite in tv e mangiando la pizza nel cartone. La Gregoraci sta vivendo una relazione sentimentale con un ragazzo che mai frequenterebbe al di fuori del reality. Anche perché dovrebbe essere lei a mantenere lui. Ed Elisabetta non è mai stata una donna generosa…”. Parole di fuoco. Velenosissime. Ad alzo zero. Alle quali ci sarà sicuramente una risposta…



