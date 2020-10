Rai3, torna “Tutto su mia madre”

Quinta settimana di “Tutto Su Mia Madre”

Cinque nuove storie ordinarie e straordinarie di madri italiane

Prosegue per la quinta settimana il nuovo docu-reality “Tutto su mia madre”, prodotto da Stand By Me per Rai3 e in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.25, che racconta le vite ordinarie e allo stesso tempo straordinarie di mamme italiane, narrate da loro stesse e dai loro figli. Un mosaico di ritratti personali ed emozionanti, ma anche una riflessione sulla condizione femminile nel nostro paese.

Nella quinta settimana le storie di Annalisa, una donna impegnata nel sociale, che dopo la nascita della prima figlia decide di cambiare radicalmente vita e diventare ostetrica, e di Titti che con il figlio condivide la passione per i motori e per le gare di rally. Storie di indipendenza e autodeterminazione, come quella di Valeria che, dopo aver perso tutto a causa del padre e del marito, cresce i suoi figli all’insegna della positività, edulcorando le difficoltà e trasformandole in gioco. E di Marilidia, impresaria funebre napoletana, che con coraggio ha portato avanti l’attività del padre malgrado lo scetticismo dei colleghi e il maschilismo diffuso. E di Elena, avvocato di successo, che nella sua carriera ha affrontato con passione processi di interesse nazionale e fatto tanto volontariato a favore dei più deboli.

Le storie della quinta settimana:

Annalisa e Marta (Granaglione – Bologna) – ep.21 – in onda lunedì 12 ottobre

Annalisa dopo aver partorito sua figlia ha deciso di lasciare il “posto fisso” e di diventare ostetrica, per seguire la sua vocazione e il suo sogno di lasciare un segno nel mondo aiutando i bambini a venire alla luce.

Titti e Cristopher (Lucca) – ep.22 – in onda martedì 13 ottobre

Sin da piccola Titti è una grande appassionata di auto e motori: contro il parere della famiglia sceglie di assecondare la sua passione e inizia a fare gare di rally. Durante una gara conosce suo marito, e oggi è copilota di suo figlio Christopher.

Valeria e Giulia (Brescia) – ep.23 – in onda mercoledì 14 ottobre

Valeria è una donna che si è vista “rovinare” dagli uomini: prima dal padre, ludopatico, poi dal marito, sempre pieno di debiti. Tra distacchi di utenze e pignoramenti vari, cresce i figli facendogli credere che sia tutto un gioco, in perfetto stile “La vita è bella” di Benigni. Lavorando come magazziniera, lotta quotidianamente per il suo futuro e quello dei suoi figli.

Marilidia e Vittorio (Napoli) – ep.24 – in onda giovedì 15 ottobre

Marilidia è titolare di una storica agenzia funebre napoletana, ereditata dal padre e che gestisce con abilità e professionalità tra i pregiudizi e il maschilismo dei colleghi del settore. Per suo figlio Vittorio però, ha voluto un futuro diverso e l’ha supportato affinché prendesse un’altra strada lavorativa.

Elena e Silvia (Bologna) – ep.25 – in onda venerdì 16 ottobre

Elena, 85 anni, ha vissuto l’infanzia segnata dalla guerra e dalla povertà. Riesce a laurearsi in legge, diventa avvocato e sposa ben presto un collega. Il matrimonio, però, rivela diverse difficoltà e i due arrivano a vivere “separati in casa”. Elena dà grande attenzione, nella sua professione, anche ai più deboli e specialmente ai bambini in difficoltà, scatenando le gelosie di sua figlia Silvia. Oggi sono entrambe avvocate e hanno trovato un sereno equilibrio.