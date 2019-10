Rai1, domani torna “Un passo dal cielo”

Nuovo appuntamento con la quinta stagione della fiction “Un passo dal cielo” domani, giovedì 10 ottobre alle 21.25 su Rai1. Nell’episodio della serie interpretata da Daniele Liotti, Enrico lanniello, Rocio Muiìoz Morales, Pilar Fogliati, Stefano Cassetti, Gianmarco Pozzoli,Giulia Fiume, Serena Autieri, dal titolo I figli di Deva, l’omicidio di una donna di Deva tornata a San Candido per cercare suo tiglio mette a dura prova Francesco che, proprio come lei, sta cercando il suo bambino. Le indagini portano alla

luce diversi segreti relativi anche sul passato di Isabella e di sua madre. Nel frattempo, Vincenzo avrà un drammatico confronto con Eva, che aprirà nuovi scenari per la loro famiglia…