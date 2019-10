Lidia Schillaci fa Lady Gaga in Tale e Quale Show. E la stampa Usa la scambia per la pop star

Dopo l’imitazione sul palco di Rai Uno, il sito americano Blast ha scelto una foto tratta dalla performance della Schillaci per accompagnare un articolo sulla star americana

Un’imitazione talmente convincente da causare uno scambio di persona. L’attrice Lidia Schillaci, concorrente della trasmissione Tale e quale, interpreta Lady Gaga e la stampa americana finisce per confonderla con la star americana.

Salita sul palco di Rai Uno per interpretare il brano Shallow, riproducendo l’esibizione dell’artista durante l’ultima edizione della notte degli Oscar, la Schillaci ha mostrato una somiglianza straordinaria, sia dal punto di vista estetico che vocale.

Così il sito americano Blast è caduto in errore: per accompagnare un articolo su Lady Gaga ha scelto proprio una foto tratta dalla performance della Schillaci.

Parrucca biondo platino con acconciatura raccolta, vestito da sera nero e gioielli vistosi, l’attrice si è seduta al pianoforte, raccogliendo la standing ovation del pubblico e dei giudici, che l’hanno decretata vincitrice della puntata andata in onda qualche settimana fa.

La somiglianza, talmente eclatante, ha tratto in errore i media americani. D’altronde non è la prima volta che delle testate estere accompagnano articoli sulle celebrità internazionali con immagini tratte da Tale e Quale Show: per esempio, era già accaduto con Tullio Solenghi, straordinario interprete di Bob Dylan nel 2016.

di Redazione, huffingtonpost.it