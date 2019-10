Flirt tra Asia Argento e Andrea Preti?

Secondo gli ultimi rumors, nella vita di Asia Argento ci sarebbe un nuovo uomo: lui pare sia Andrea Preti, noto ex compagno di Claudia Gerini

Il gossip torna a fare capolino nella vita di Asia Argento: questa volta, pare che l’attrice abbia un nuovo flirt con uno dei protagonisti de L’Isola dei famosi.

Di chi stiamo parlando? Secondo quanto spifferato dal settimanale Chi, sarebbe proprio Andrea Preti l’uomo con cui la Argento avrebbe iniziato una frequentazione da alcune settimane.

“Asia Argento ha un nuovo amico del cuore – si legge sul rotocalco diretto da Alfonso Signorini -. Lui è Andrea Preti, ex fidanzato di Claudia Gerini. I due si frequentano da poche settimane”. Sarà vero? Per il momento, dopo la diffusione del rumors, né Asia né Andrea sono intervenuti per smentire la notizia.

Intanto, proprio l’ex compagno della Gerini, era tornato a far parlare di sé per le ultime dichiarazioni sulla nuova scelta di vita da proseguire in castità. In diversi salotti televisivi, Preti aveva spiegato che, dopo svariate relazioni, era giunto alla conclusione di voler vivere senza avere rapporti fisici con le donne per paura di soffire ancora e fino a quando non avrebbe incontrato la donna con i suoi stessi principi e valori.

Chissà se Asia Argento, dunque, corrisponda appieno all’immagine di figura femminile ricercata da Andrea. Lei, tuttavia, risulta essere single: dopo la fine della chiacchierata storia con Fabrizio Corona, aveva deciso di dedicarsi a se stessa sparendo completamente dai social.

Se il gossip fosse, tuttavia, confermato, la neo coppia potrebbe essere costretta a vivere un periodo di lontananza forzata per l’imminente partenza dell’attrice alla volta di Pechino Express, reality show a cui parteciperà insieme alla migliore amica e nel quale sarà impegnata a partire da fine ottobre.

