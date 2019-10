Filippo Bisciglia e Pamela Camassa stanno insieme da 12 anni

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, tra i protagonisti della prima edizione di Amici Celebrities, si sono raccontati al settimanale Chi. E hanno confermato alcuni gossip circolati qualche tempo fa: i due hanno affrontato una lunga crisi. Per un periodo il conduttore di Temptation Island e la showgirl si sono detti addio ma hanno poi capito di non poter fare a meno l’uno dell’altra. Oggi Filippo e Pamela sono più uniti e complici fanche se continuano a rimandare il progetto del matrimonio e della famiglia. Soprattutto Bisciglia, che è sempre stato quello più propenso ad avere un figlio, ha cambiato idea sulla questione. Al momento il presentatore sembra contento e soddisfatto del lavoro e dell’amore che gli regala quotidianamente la sua compagna.

Le dichiarazioni di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

“È come se fossimo già sposati!”, hanno dichiarato Pamela Camassa e Filippo Bisciglia alla rivista diretta da Alfonso Signorini. “Una famiglia? Filippo coltiva questo desiderio più di me. Un giorno succederà. Non ora. Fare un figlio non è un gioco. Accadrà quando sarà il momento giusto”, ha ribadito la soubrette. “Alt. Coltivavo… questo sogno. Anni fa avrei voluto un pargoletto subito. Lei mi diceva “ni”, “no”, “forse”, ora è successo che ho 42 anni. Questo discorso mi incupisce un po’. Non credo che diventeremo genitori, ma questo non vuol dire che non siamo una famiglia”, ha detto invece Bisciglia.

La crisi tra Filippo Bisciglia e la fidanzata Pamela Camassa

“Per un periodo ci siamo lasciati. Ma nella mia vita non avrei mai rinunciato a lei, che è il mio tutto”, ha ammesso Filippo Bisciglia, che ha affrontato – come tante coppie – una lunga crisi con Pamela Camassa. “Abbiamo avuto una forte crisi poi superata”, ha puntualizzato la soubrette che dopo Amici Celebrities sogna di lavorare ad un varietà.

Gossipetv