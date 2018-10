Stefano Dominella su Rai Due conduce ‘Moda di Moda’

Stefano Dominella presidente della maison Gattinoni Couture, esperto di moda e comunicazione, condurrà ogni giovedì su Rai Due, a fianco di Roberta Morise, ‘Moda di Moda’.

Uno spazio ‘ritagliato’ all’interno de ‘I Fatti Vostri’, il programma condotto da Giancarlo Magalli, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 11. Obiettivo della rubrica è quello di fornire un contributo professionale, ma soprattutto fruibile non solo per tutti quei telespettatori interessati al mondo della couture.

Con ‘Moda di Moda’ si approfondiscono le nuove tendenze con suggerimenti e consigli rivolti soprattutto ai giovani creativi e stilisti emergenti, alcuni dei quali avranno l’opportunità di essere ospitati e presentare le loro creazioni. Ma non solo, Dominella metterà a disposizione il suo know-how, anche all’interno del nuovo programma di Rai Italia, l’’Italia con Voi’, interamente dedicato agli italiani nel mondo. Ogni mercoledì, condurrà con Monica Marangoni, la rubrica ‘Moda in…Italy’, Si racconteranno le tante storie nate tra tradizione, innovazione e sperimentazioni, i grandi e piccoli successi dei protagonisti e promotori del made in Italy.

Ogni puntata ospite un giovane designer che racconterà il suo personalissimo percorso professionale accanto ad uno spazio dedicato al ‘bello e ben fatto’, alla storia della moda. Partendo dall’’heritage’ fino ad arrivare alle nuove tendenze e alla contemporaneità. ”Oggi più che mai la moda, non solo anticipa i tempi, accoglie nuove tematiche e le elabora con stile – ha dichiarato Stefano Dominella – Ma pone attenzione anche al mondo del lavoro, offrendo innumerevoli opportunità ai giovani che anelano a far parte del fashion system”.

Adnkronos