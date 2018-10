Martin Scorsese ‘incontra’ Da Ponte

Uniti da cattedrale S. Patrick dove sbarca il Lirico di Cagliari

Martin Scorsese sulle tracce di Lorenzo Da Ponte. Il grande regista e produttore statunitense naturalizzato italiano ha deciso di patrocinare, e seguire da vicino, il film documentario che un’importante rete televisiva dedicherà all'”Oratorio for the Benefit of the Orphan Asylum”.

Saranno Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari diretti da Donato Renzetti ad eseguirlo il 16 ottobre alle 19.30 nella cattedrale di Saint Patrick di New York, a 192 anni dalla ‘prima’ nell’interpretazione di Manuel García e sua figlia, Maria Malibran. L’evento è l’ultimo appuntamento del progetto “Il ponte di musica” ideato dal sovrintendente del Lirico, Claudio Orazi, che vede protagonista il Teatro di Cagliari e la Regione Sardegna uniti, questa volta, nella figura di Lorenzo Da Ponte, librettista di Mozart e fine uomo di cultura.

Fu proprio nella prestigiosa cattedrale che furono celebrati i funerali dell’insigne italiano, nel 1838.

ANSA