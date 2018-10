Grande Fratello Vip ko, la fiction sfratta il reality dalla tv

Vola la prima puntata de “I Bastardi di Pizzofalcone 2” con Alessandro Gassmann

I dati Auditel del martedì non lasciano spazio a dubbi o interpretazioni: il GFVip 3 resta inchiodato a 3.044.000 telespettatori pari al 19,07% di share nella sconfinata fascia oraria che va dalle 21.36 all’1.29. Vola la prima puntata di “I Bastardi di Pizzofalcone 2” con Alessandro Gassmann. L’ottima fiction di Rai1 ha interessato 5.587.000 telespettatori pari al 25,06% di share. Quest’anno nell’ennesimo reality di Canale 5, genere spremuto peggio di un brufolo, non funziona né il cast né la scrittura. E’ un suicidio impostare a priori la vittoria di Francesco Monte, l’unico concorrente che entra prete sconsacrato ed esce Papa. E alla storiella con Giulia Salemi non abbocca neppure il boccalone di Scherzi a Parte. Gli altri inquilini sono figuranti: basti pensare che nella lunga e noiosissima diretta Benedetta Mazza, Martina Hamdy, chef Mainardi, Jane Alexander, la Marchesa D’Aragona, Stefano Sala, Fabio Basile, Giulia Provvedi e Uolter Nudo hanno parlato solo in occasione della nomination. Urge rivedere la scaletta e le dinamiche. Non si può reggere il moccolo a due che giocano solo al dottore e all’infermiere (in compenso nuovo bacio sulle labbra tra Stefano Sala e Francesco Monte) fino a dicembre.

Giada Oricchio, lastampa.it